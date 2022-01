OnePlus 10 Pro: Producent zapowiedział nowy flagowy smartfon, przy okazji ujawniając datę jego premiery

Od dłuższego czasu w sieci mówi się o kolejnej odsłonie flagowej serii OnePlus, natomiast są to głównie mniej lub bardziej wiarygodne doniesienia, przecieki lub zwyczajne plotki. O ile trzon specyfikacji technicznej jest już w dużej mierze pewnikiem, o tyle wygląd i pewne cechy związane z konstrukcją nie były takie oczywiste. To właśnie się zmienia. Sztandarowy OnePlus 10 Pro został oficjalnie zapowiedziany przez producenta, który ogłosił termin premiery na jednym z rynków. Materiały udostępnione przez OnePlus uzupełniają rendery prasowe, które pozwalają nam ocenić wizualną oraz częściowo również sprzętową atrakcyjność urządzenia. Patrząc na grafiki, można dostrzec podobieństwo Samsunga Galaxy S21.

Poznaliśmy oficjalną datę premiery flagowego smartfona OnePlus 10 Pro. Informację uzupełniają oficjalne rendery prasowe dające pełny pogląd na stylistykę oraz konstrukcję urządzenia.

OnePlus 10 Pro zadebiutuje już 11 stycznia, natomiast będzie to chińska premiera. Niestety, nie wiemy, ile dokładnie będziemy musieli czekać na dostępność w Europie. Z mniej oficjalnych informacji warto wymienić to, że smartfon zostanie wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, 8 lub 12 GB RAM oraz 128 lub 256 GB pamięci na dane. Wodoodporna konstrukcja (IP68) pomieści akumulator o pojemności 5000 mAh. Patrząc na rendery, możemy również „potwierdzić” obecność trzystopniowego suwaka do wyciszania urządzenia. To charakterystyczny element, o którego przydatności przekonywałem się podczas każdorazowych testów flagowców producenta.

Plecki smartfona zdobi lekko zatopiony w obudowie moduł fotograficzny przypominający kamerę znaną z Samsunga Galaxy S21 5G. Nie można również pominąć oznaczenia Hasselblad, co sugeruje dalszą współpracę z producentem. Nie znamy specyfikacji kamer, ale bazując na układzie obiektywów, możemy spodziewać się jednostki szerokokątnej, ultraszerokokątnej oraz teleobiektywu. Ekran wypełni większość frontu smartfona, natomiast górna i dolna przestrzeń będzie zajęta przez grubsze ramki. Aparat do selfie ukryto we wcięciu ekranowym. Choć design nawiązuje do stylistyki poprzednika, całość wydaje się wyraźnie odświeżona.

Źródło: OnePlus, Ishan Agarwal, Android Authority