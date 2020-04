Odblokowanie iPhone'a w maseczce będzie odtąd łatwiejsze

Zaledwie kilka dni temu żaliłem się na łamach PurePC w temacie problemów z odblokowywaniem iPhone'a podczas noszenia maseczki. Wbrew pozorom sprawa była naprawdę uciążliwa, szczególnie gdy chciałem szybko zerknąć na listę zakupów w sklepie, dokonać płatności przy kasie lub odpisać na wiadomość tekstową. To oczywiście tylko przykłady. Najgorsze nie jest samo wpisywanie kodu, które stanowi konieczność w przypadku braku poprawnej weryfikacji poprzez Face ID. Irytujący jest sam proces. Otóż iPhone chce najpierw użyć skanera i dopiero po dłuższej chwili pozwala na wpisanie kodu. Apple wpadło na pomysł, jak temu zaradzić. To drobnostka, ale jakże przydatna.

Oczywiście czas oczekiwania na odblokowanie nie prezentuje jakichś skrajnych wartości, jednak w niektórych sytuacjach kilkanaście sekund może robić różnice. Szczególnie jeśli musimy wyciągać z kieszeni smartfon co kilka minut, a tak to właśnie wygląda w sklepach. Apple postanowiło ulżyć użytkownikom mnie podobnym w nowej aktualizacji iOS 13.5 beta 3. W oprogramowaniu znalazło się bowiem wygodne rozwiązanie. Nie, nie pozwala ono na poluzowanie kwestii bezpieczeństwa Face ID i weryfikację wizerunku użytkownika w masce. Zdecydowano się za to na coś równie wygodnego. Otóż system wykryje, że mamy na sobie maseczkę i pozwoli na natychmiastowe wpisanie kodu do odblokowania smartfona.

Naprawdę nie rozumiem, dlaczego podobne narzędzie nie znalazło się w iOS już wcześniej. To istne remedium na problem trapiący osoby korzystające z iPhone'ów. Jak się zapewne domyślacie, iOS 13.5 beta 3 jest wersją rozwojową systemu Apple. Choć może zainstalować ją niemal każdy chętny, nie polecam tego. Beta ma to do siebie, że potrafi sprawiać problemy. Czasami większe niż niemożność rozpoznania użytkownika przez Face ID. Warto więc poczekać na finalne udostępnienie funkcji przez Apple. Jako że sprawa jest dość piląca, mniemam, że gigant z Cupertino nie będzie w tym względzie specjalnie zwlekać.

As pointed out by @Sonikku_a2, if you’re wearing a mask, iOS 13.5 goes straight to the passcode screen if you try to unlock with Face ID (keypad not shown because iOS hides it in screen recordings) pic.twitter.com/bQCzu5u20p