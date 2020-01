Thermaltake AH T600 TG - fikuśna obudowa o militarnym zacięciu

Firma Thermaltake kilka dni temu pokazała swoją nową obudowę typu full-tower o nazwie View 51 TG ARGB. Dziś pora na kolejną konstrukcję ze stajni Thermaltake, jednak zupełnie inną, niż raczej klasyczne View 51. AH T600 TG, bo o tym modelu mowa, jest pierwszą obudową producenta inspirowaną militariami. To, co jako pierwsze rzuca się w oczy zaraz po niespotykanym kształcie, to - nazwijmy to - półotwarta budowa konstrukcji. Jednym może się to podobać, innym przeciwnie, jednak jedno jest pewne: ewentualni nabywcy powinni uzbroić się również w roczny zapas sprężonego powietrza. O braku kurzu nie ma mowy. Wspomniany model ma pojawić się w sklepach jeszcze w tym roku w cenie ustalonej na 230 dolarów.

Thermaltake AH T600 TG jest pierwszą obudową producenta inspirowaną militariami. Zbudowana jest z pięciu paneli z hartowanego szkła i ma aż 10 miejsc na wentylatory.

Obudowa wystąpi w dwóch wersjach kolorystycznych: czarnej oraz białej. AH T600 TG to (jak zapowiada producent) solidna konstrukcja złożona z trzech szklanych paneli na przodzie oraz z bocznych okien ze szkła hartowanego o grubości 5 mm. Są one odchylane na zawiasach, by ułatwić dostęp do wnętrza. Pasywnego chłodzenia dostarczają nie tylko srogie szczeliny wokół bocznych paneli, ale także dodatkowe otwory wentylacyjne w stalowej, dolnej części modelu. Ale nie zabrakło też miejsca na chłodzenie aktywne. Obudowa ma aż 10 miejsc na wentylatory o wielkościach 120 mm i siedem miejsc na moduły 140 mm.

Thermaltake AH T600 TG zbudowano tak, aby z łatwością zamontować w niej chłodzenie wodne. Zmieścimy tu więc chłodnice o wielkości do 480 mm na przodzie i do 360 mm na boku. Ponadto, zestaw przystosowany jest idealnie pod chłodzenie Thermaltake Pacific DP100-D5 Plus. Obudowa umożliwia zamontowanie płyt głównych do rozmiaru ATX z siedmioma rozszerzeniami PCIe i pionowym montażem GPU. Wewnątrz zmieszczą się również trzy dyski 2,5"/3,5" mocowane w uchwycie montażowym oraz dwa dyski 3,5" bez potrzeby użycia sanek. AH T600 TG wspiera chłodzenie CPU do wysokości 200 mm, karty grafiki do długości 300 mm oraz zasilacze do długości 220 mm.

