Test obudowy Thermaltake A500 TG - Konstrukcja klasy premium?

W obecnych czasach z zestawieniami takimi jak publikowane są co miesiąc na łamach PurePC nawet laik może złożyć swój własny, nowy komputer. Wystarczy ledwie kilka kliknięć i odrobina cierpliwości. Nawet nie trzeba mieć przesadnie grubego portfela, bo już za niecałe 900 złotych z nowych części da się złożyć w pełni funkcjonalną jednostkę. Oczywiście posłuży ona bardziej do pracy biurowej, internetu oraz filmów i seriali, aniżeli grania w najnowsze tytuły czy poważnej pracy. Zestaw zdolny do dwóch ostatnich będzie odczuwalnie droższy, a skoro już wydajemy więcej to i wymagamy więcej. Dzisiaj na tapet w redakcji weźmiemy więc obudowę klasy premium od Thermaltake, czyli model A500 TG.

Thermaltake obecny jest na rynku od 1999 roku i od tego czasu zdążył bardzo mocno rozwinąć swoje portfolio. Tajwańska firma, której produkty bez problemu kupimy w polskich sklepach oferuje obudowy, wentylatory, zasilacze, moduły RAM, chłodzenia powietrzne, zestawy AiO, części do autorskich układów WC, myszki, klawiatury, biurka, podkładki, fotele i pewnie jeszcze sporo innych akcesoriów. Znaleźć coś dla siebie powinni wszyscy, zarówno oszczędniejsi konsumenci, jak i ci majętniejsi oraz bardziej wymagający względem kupowanego sprzętu.

Do stworzenia Thermaltake A500 TG wykorzystano materiały klasy premium takie jak grube aluminium oraz panele z hartowanego szkła.

Testowanym dzisiaj sprzętem będzie spora, dwukomorowa obudowa czyli Thermaltake A500 TG. Chociaż debiutowała ona na rynku pod koniec ubiegłego roku, to u nas w kraju pojawiła się nieco później. Mimo wszystko do jej stworzenia wykorzystane zostały materiały klasy premium - grube aluminium oraz dwa panele boczne wykonane z hartowanego szkła. Pełna jest ona też nowoczesnych rozwiązań - okna osadzone zostały na zawiasach, na panelu I/O nie zabrakło USB typu C, a w środku konstrukcji bez problemów zamontujemy zarówno kartę rozszerzeń w pozycji pionowej, jak i rozbudowane układy chłodzenia cieczą. Gotowe AiO lub autorski, zaprojektowane specjalnie dla naszego zestawu komputerowego.

Specyfikacja Thermaltake A500 TG:



Wymiary: 510 x 236 x 560 mm (D x S x W)

Waga całkowita: ok. 14,8 kilogramów

Materiały: Stal / Aluminium / Hartowane Szkło / Tworzywa Sztuczne

Obsługiwane formaty: ATX / Micro-ATX / Mini-ITX

Maksymalna wysokość coolera CPU: 160 mm

Maksymalna długość karty graficznej: 420 mm

Liczba slotów kart rozszerzeń: 8+2

Liczba zatok wewnętrznych 3.5 / 2.5 cala: 6 / 7

Liczba zatok zewnętrznych 5.25 cala: 0

Wyjścia na przednim panelu: 2x USB 3.1 Gen 1 typu A, 1x USB 3.1 Gen 2 typu C, 2x USB 2.0, 2x Audio

Maty wygłuszające: brak

System chłodzenia Thermaltake A500 TG:



3 x 140 lub 3 x 120 mm (2x 120 mm Fabrycznie / Front)

1x 120 mm (1x 120 mm Fabrycznie / Tył)

2 x 140 lub 3 x 120 mm (Góra)

Filtry przeciw kurzowi: Front / Dół / Góra

Thermaltake A500 TG to obudowa o wymiarach 560 x 236 x 510 (wysokość x szerokość x głębokość) milimetrów i wadze 14,81 kilogramów. Mamy tutaj do czynienia z dwukomorowym wnętrzem, czyli popularnym podziałem na strefę główną oraz piwnicę. W tej pierwszej zmieścimy płyty główne w formacie ATX, Micro ATX lub Mini ITX; wieżowe chłodzenia procesora o wysokości do 160 milimetrów, karty graficzne o długości do 295/420 (z/bez klatki HDD) milimetrów oraz zasilacze o długości do 220 milimetrów. Na nośniki danych przewidziano sześć miejsc 3,5 cala bądź siedem miejsc 2,5 cala. Zwolennicy urządzeń 5,25 cala muszą kolejny raz obejść się smakiem. Jednak wynagradza to spora ilość miejsca na wentylatory lub odpowiadające im radiatory od układów chłodzenia cieczą. Wejdzie tutaj do trzech jednostek 140- lub 120-milimetrowych na froncie, dwie 140- lub trzy 120-milimetrowe na górze oraz jedna mniejsza z tyłu. Całość dokładnie zabezpieczona filtrami przeciwkurzowymi.