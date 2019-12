Test obudowy Corsair iCUE 465X RGB - Przewiewne szkło?

Gdyby zapytać któregokolwiek z czytelników PurePC o trendy panujące w świecie obudów komputerowych najwięcej głosów wskazałoby najpewniej na hartowane szkło. Prawie każda z nowych obudów ma przynajmniej jeden panel boczny w formie okna, a coraz częściej szkło trafia też na front czy w formie ozdobnych wstawek na górę obudowy. Wiele producentów zatraca się jednak w tym szaleństwie, zapominając o funkcjonalności i przewiewności. Corsair zdaje się jednak zachowywać zimną krew, a ich najnowszy model iCUE 465X RGB ma być atrakcyjny wizualnie, a przy tym zapewniać niskie temperatury podzespołów. Pora sprawdzić samemu czy Amerykanom udało się osiągnąć ten niełatwy w końcu cel.

Autor: Przemysław Banasiak

Jedną z ostatnich testowanych na PurePC obudów był Corsair 110R. Zarówno swoim wyglądem jak i projektem wnętrza nawiązywał on do klasyki gatunku. Zatoka 5,25", brak RGB LED, proste kształty i przystępna dla większości osób cena. Dzisiaj pójdziemy w zupełnie innym kierunku i przetestujemy obudowę niemal dwa razy droższą, czyli Corsair iCUE 465X RGB. Jak sama nazwa wskazuje postawiono tutaj na kolorowe podświetlenie ale nie zabrakło też dwóch tafli hartowanego szkła. Mimo nowoczesnego wyglądu opisywany model ma też szansę być całkiem przewiewny za sprawą trzech fabrycznych wentylatorów i sporych otworów wentylacyjnych.

Użytkownik w Corsair iCUE 465X RGB ma możliwość wyeksponowania swojej karty graficznej w oknie za sprawą pionowego jej montażu.

Corsair iCUE 465X RGB to dwukomorowa obudowa typu Mid Tower. Mamy tutaj do czynienia nie tylko z przeszklonym bokiem, ale i frontem. Całość dopełniają trzy wentylatory z podświetleniem RGB LED. Użytkownik ma możliwość wyeksponowania karty graficznej w oknie za sprawą pionowego jej montażu. Uroku dodają też srebrne, okrągłe nóżki, które chętnie stosowane są przez amerykańskiego producenta. Obudowa kompatybilna jest z większością dostępnych na rynku podzespołów komputerowych, również tymi z wyższej półki i chłodzeniami AiO.

Specyfikacja Corsair iCUE 465X RGB:

Wymiary: 467 x 216 x 455 mm (D x S x W)

Waga całkowita: 8 kilogramów

Materiały: Stal / Hartowane Szkło / Tworzywa Sztuczne

Obsługiwane formaty: ATX / Micro-ATX / Mini-ITX

Maksymalna wysokość coolera CPU: 170 mm

Maksymalna długość karty graficznej: 370 mm

Liczba slotów kart rozszerzeń: 7+2

Liczba zatok wewnętrznych 3.5 / 2.5 cala: 2 / 4

Liczba zatok zewnętrznych 5.25 cala: 0

Wyjścia na przednim panelu: 2x USB 3.1 Gen 1 typu A / 1x Audio

Maty wygłuszające: brak

System chłodzenia Corsair iCUE 465X RGB:

2 x 140 lub 3 x 120 mm (3x 120 mm RGB LED Fabrycznie / Front)

1x 120 mm (Tył)

1 x 140 lub 2 x 120 mm (Góra)

Filtry przeciw kurzowi: Front / Dół / Góra

Corsair iCUE 465X RGB to konstrukcja o wymiarach 467 x 216 x 455 (głębokość x szerokość x wysokość) milimetrów i wadze 8 kilogramów. Szkielet został wykonany ze stali, dwa panele z przyciemnianego, hartowanego szkła, a poszczególne elementy z tworzyw sztucznych. Zmieścimy tutaj płyty główne w standardzie ATX, Micro ATX oraz Mini ITX; karty graficzne o długości do 370 milimetrów, wieżowe chłodzenia procesora o wysokości do 170 milimetrów oraz zasilacze o długości do 180 milimetrów. Na nośniki danych przewidziano klatkę mogącą ugościć dwa HDD 3,5" oraz cztery miejsca na nośniki 2,5". W przypadku wentylacji zmieścimy tutaj do sześciu wentylatorów - dwa 140- lub trzy 120-milimetrowe na froncie, jeden 140- lub dwa 120-milimetrowe na górze oraz jeden mniejszy z tyłu. Fabrycznie dostajemy trzy jednostki 120-milimetrowe z podświetleniem RGB LED. Siateczkowe filtry przeciwkurzowe znalazły się na froncie oraz pod zasilaczem, na górze obudowy znajdziemy zaś rozwiązanie magnetyczne.