Test obudowy SilentiumPC Astrum AT6V TG - Opus magnum?

Każdy z nas ma inne kryteria wybierania sprzętu komputerowego. Jedni stawiają na niską cenę, inni na jakość wykonania, kolejni na kulturę pracy, pewne osoby na wygląd, a jeszcze inne na jak najwyższą wydajność. Oczywiście czynników, które bierzemy pod uwagę jest całe zatrzęsienie i każdy z nas dobiera je nieco inaczej. Tym mniej oczywistym może być… patriotyzm konsumencki. Czyli innymi słowy kupowanie w polskich sklepach produktów od polskich firm. W przypadku komputerów jedną z nich jest SilentiumPC. Dzisiaj na warsztat weźmiemy ich najnowszą, przystępną cenowo i przewiewną obudowę Astrum AT6V TG wyposażoną w okno z hartowanego szkła, piwnicę i aż cztery fabryczne wentylatory.

Autor: Przemysław Banasiak

W ostatnich miesiącach polska marka SilentiumPC pracowała w pocie czoła, a dzięki temu my obserwować mogliśmy kolejne premiery ich produktów. Pierwszy kwartał 2020 roku zdecydowanie poświęcony został obudowom komputerowym. By nie być gołosłownym prezentowane kolejno były modele Regnum RG6V, Armis AR6Q, Armis AR6X, Signum SG7V czy wreszcie opisywany dzisiaj Astrum AT6V TG. Co więcej zasadniczo wszystkie z nich doczekały się również wersji z rozbudowanym kolorowym podświetleniem ledowym. Daje nam to łącznie aż 9(!) różnych produktów. Musicie przyznać, że to sporo, nieprawdaż?

Obudowa SilentiumPC Astrum AT6V TG to autorski projekt, który łączy sporo sprawdzonych i cenionych przez konsumentów rozwiązań.

My zdecydowaliśmy się na testy najnowszej, a zarazem najciekawszej z nich. Już na pierwszy rzut oka widać tutaj autorski projekt, który nie wydaje się na siłę udziwniony, a po prostu łączy sporo sprawdzonych i cenionych przez konsumentów rozwiązań. Czy tak jest naprawdę dowiemy się na kolejnych stronach, ale na papierze wygląda to naprawdę nieźle – w cenie niespełna 300 złotych dostajemy metalową piwnicę, przewiewny front i top, cztery fabryczne wentylatory, pełen zestaw filtrów przeciwkurzowych, sporo miejsca w środku oraz szklany panel boczny.

Specyfikacja SilentiumPC Astrum AT6V TG:

Wymiary: 443 x 221 x 470 mm (D x S x W)

Waga całkowita: 6,1 kilograma

Materiały: Stal / Hartowane Szkło / Tworzywa Sztuczne

Obsługiwane formaty: E-ATX / ATX / Micro-ATX / Mini-ITX

Maksymalna wysokość coolera CPU: 162 mm

Maksymalna długość karty graficznej: 360 mm

Liczba slotów kart rozszerzeń: 7

Liczba zatok wewnętrznych 3.5 / 2.5 cala: 2 / 4

Liczba zatok zewnętrznych 5.25 cala: 0

Wyjścia na przednim panelu: 1x USB 3.1 Gen 2 typu C / 2x USB 3.1 Gen 1 typu A / 2x Audio

Maty wygłuszające: brak

System chłodzenia SilentiumPC Astrum AT6V TG:

2 x 140 lub 3 x 120 mm (3x 120 mm Fabrycznie / Front)

1x 120 mm (1x 120 mm Fabrycznie / Tył)

2 x 140 lub 2 x 120 mm (Góra)

2 x 120 mm (Pokrywa piwnicy)

Filtry przeciw kurzowi: Front / Dół / Góra

SilentiumPC Astrum AT6V TG to obudowa Mid Tower o wymiarach 470 x 221 x 443 (wysokość x szerokość x głębokość) milimetrów i wadze około 6,1 kilograma. Do środka wejdą płyty główne w formacie E-ATX, ATX, Micro ATX oraz Mini ITX. Prócz tego nie zabrakło miejsca na chłodzenia procesora o wysokości do 162 milimetrów czy karty graficzne o długości do 360 milimetrów. Na nośniki danych przewidziano dwa miejsca 3,5" oraz 2,5", a fani urządzeń 5,25" powinni się wreszcie pogodzić z brakiem tego typu zatok. Jeśli chodzi o wentylacje to zmieści się tutaj do ośmiu wentylatorów, z czego cztery 120-milimetrowe jednostki mamy zamontowane już fabrycznie. Oczywiście obudowa przygotowana jest też pod chłodnice od układów WC/AiO.