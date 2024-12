Obecna generacja konsol jest lepsza niż myślisz. Czy wydawanie gier także na PC i starsze konsole stanowi aż tak duży problem?

W sieci od dawna pojawiają się głosy, jakoby obecne konsole były rozczarowujące i nie przynosiły oczekiwanego postępu. Niektórzy nawet nie gryzą się w język i wprost mówią, że mamy do czynienia ze straconą generacją. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby tego typu opinie pochodziły od ledwie kilku niezadowolonych osób. Problem w tym, że fala krytyki Sony i Microsoftu jest całkiem spora i w gruncie rzeczy dosyć trudno wytłumaczalna. Bo o ile można jeszcze zrozumieć frustrację dotychczasowymi problemami z dostępnością konsol lub ich wysokimi cenami, to jednak doprawdy trudno nie dostrzec tych wszystkich świetnych gier i funkcji, które zapewniają nam najnowsze konsole Xbox oraz PlayStation. I to nawet jeśli postęp graficzny nie jest dziś tak znaczący, jak kiedyś.

Niebawem minie trzecia rocznica od wydania Xboksa Series X|S oraz PlayStation 5. To dobry moment na podsumowanie tej początkowej fazy istnienia konsol obecnej generacji. Po pierwsze, warto podkreślić, że problemy z dostępnością i sztucznie zawyżonymi cenami są już przeszłością. Każdy, kto tylko ma ochotę i odpowiednie środki jest w stanie łatwo, szybko i bezproblemowo kupić urządzenie w cenie bliskiej MSRP. Po drugie, osiągnęliśmy moment, w którym konsole z poprzedniej epoki przestają odgrywać znaczącą rolę, w związku z czym liczba gier międzygeneracyjnych powinna od teraz drastycznie spadać. A co za tym idzie, powinno pojawiać się więcej tych prawdziwych current-genowych exclusive'ów. Nie oznacza to jednak, że przez ostatnie trzy lata w świecie gier zwyczajnie wiało nudą. Nic z tych rzeczy! Tak właściwie obecna generacja konsol zanotowała nawet lepszy start niż ta poprzednia, co - żeby nie być gołosłownym - postaram się za chwilę wykazać.

Wbrew pozorom obecna generacja konsol dostała na start więcej hitowych tytułów niż poprzednia. Tylko dlaczego tylko tak wielu graczy cierpi z powodu dostępności danego tytułu na PC lub starszą konsolę?

Wspomnę jeszcze tylko, że mówiąc o grach wyłączność będę skupiać się przede wszystkim na grach pojawiających się na konsolach Sony. Powód jest raczej oczywisty: Xbox od wielu lat właściwie nie zapewnia zbyt wielu typowych exclusive'ów, a jeśli już jakieś się pojawiają, to są one dostępne równolegle także na pecetach. Tak po prawdzie, mamy dziś 2023 rok, a Forza Horizon 5 czy Halo Infinite to chyba jedyne duże produkcje, których posiadacze PlayStation mogą zazdrościć... No ale nie da się pominąć faktu, że lada moment do tej listy dołączy Starfield i Forza Motorsport, a w dalszej perspektywie znajdują się takie tytuły jak Avowed, STALKER 2 czy Fable. Na porównanie, która platforma zapewnia lepsze gry, przyjdzie więc jeszcze czas.

Przejdźmy teraz do meritum. Mówi się, że na PlayStation 5 generalnie nie ma za bardzo w co grać, jednak często przy tym zapomina się, że "pees-czwórka" nie tylko nie obsługiwała gier z poprzedniczki, ale i w pierwszych latach istnienia wcale nie zapewniała zbyt wielu ekskluzywnych hitów. Spójrzcie, jak prezentuje się lista w zasadzie wszystkich głośnych gier kojarzonych z platformą Sony, które zostały wydane w ciągu niecałych trzech lat od premiery:

Killzone: Shadow Fall - 15 listopada 2013 r., Metascore: 73

- 15 listopada 2013 r., Metascore: 73 inFamous: Second Son - 21 marca 2014 r., Metascore: 80

- 21 marca 2014 r., Metascore: 80 DriveClub - 7 października 2014 r., Metascore: 71

- 7 października 2014 r., Metascore: 71 LittleBigPlanet 3 - 18 listopada 2014 r., Metascore: 79 (gra dostępna także na PS3)

- 18 listopada 2014 r., Metascore: 79 (gra dostępna także na PS3) The Order: 1886 - 20 lutego 2015 r., Metascore: 63

- 20 lutego 2015 r., Metascore: 63 Bloodborne - 24 marca 2015 r., Metascore: 92

- 24 marca 2015 r., Metascore: 92 Until Dawn - 25 sierpnia 2015 r., Metascore: 79

- 25 sierpnia 2015 r., Metascore: 79 Ratchet & Clank - 12 kwietnia 2016 r., Metascore: 85

- 12 kwietnia 2016 r., Metascore: 85 Uncharted 4: Kres złodzieja - 10 maja 2016 r., Metascore: 93

Jak widać, rzeczywiście sporo tutaj prawdziwych exclusive'ów, czyli gier niedostępnych nigdzie indziej, jednak nie da się nie zauważyć, że w większości mowa tutaj o dosyć przeciętnych lub co najwyżej niezłych grach. Na liście wyróżnia się przede wszystkim Bloodborne oraz Uncharted 4. Żeby nie było, warto dodać, że w międzyczasie na PS4 pojawiło się zremasterowane The Last of Us, które przecież pierwotnie trafiło na PS3. Największe hity w stylu Spider-Mana, God of War, Horizona Zero Dawn, Ghost of Tsushima czy The Last of Us Part II trafiły na omawianą konsolę dopiero w drugiej połowie jej cyklu życia.

Spójrzmy zatem, jak na podobnym etapie wypada lista gier tworzonych z myślą o konsoli PlayStation 5:

Astro's Playroom - 12 listopada 2020 r., Metascore: 83

- 12 listopada 2020 r., Metascore: 83 Spider-Man: Miles Morales - 12 listopada 2020 r., Metascore: 85 (gra dostępna także na PS4 i PC)

- 12 listopada 2020 r., Metascore: 85 (gra dostępna także na PS4 i PC) Demon's Souls - 12 listopada 2020 r., Metascore: 92

- 12 listopada 2020 r., Metascore: 92 Sackboy: Wielka przygoda - 12 listopada 2020 r., Metascore: 83 (gra dostępna także na PS4 i PC)

- 12 listopada 2020 r., Metascore: 83 (gra dostępna także na PS4 i PC) Returnal - 30 kwietnia 2021 r., Metascore: 86 (gra dostępna także na PC)

- 30 kwietnia 2021 r., Metascore: 86 (gra dostępna także na PC) Ratchet & Clank: Rift Apart - 11 czerwca 2021 r., Metascore: 88 (gra dostępna także na PC)

- 11 czerwca 2021 r., Metascore: 88 (gra dostępna także na PC) Gran Turismo 7 - 4 marca 2022 r., Metascore: 87 (gra dostępna także na PS4)

- 4 marca 2022 r., Metascore: 87 (gra dostępna także na PS4) The Last of Us Part I - 2 września 2022 r., Metascore: 88 (gra dostępna także na PC)

- 2 września 2022 r., Metascore: 88 (gra dostępna także na PC) God of War Ragnarök - 9 listopada 2022 r., Metascore: 94 (gra dostępna także na PS4)

- 9 listopada 2022 r., Metascore: 94 (gra dostępna także na PS4) Horizon Forbidden West - 18 lutego 2022 r., Metascore: 88 (gra dostępna także na PS4)

- 18 lutego 2022 r., Metascore: 88 (gra dostępna także na PS4) Final Fantasy XVI - 22 czerwca 2023 r., Metascore: 87

Często się o tym zapomina, ale Sony zapewniło bardzo mocny start dla nowej generacji. Już na premierę PS5 gracze otrzymali dwa świetnie przyjęte tytuły na wyłączność plus dwie wcale nie gorsze produkcje międzygeneracyjne. Nie da się ukryć, że znaczna część wymienionych gier już w momencie premiery pojawiła się także na PS4 lub po pewnym czasie trafiła również na PC. Zwróćmy jednak uwagę, że w zasadzie każdy z powyższych tytułów okazał się hitem, co potwierdza wysoka ocena Metascore.

Niektórzy powiedzą, że powyższa lista stanowi jedynie potwierdzenie potęgi PS4. Fakt, baza gier na tę już niemal 10-letnią, niebywale popularną konsolę może robić dziś ogromne wrażenie. Trudno mieć więc pretensje do Sony, że spora część nowych gier otrzymuje także wersje na sprzęt poprzedniej generacji. Posiadacze starszych konsol nie są zatem zmuszani do zakupu PS5, ale jestem przekonany, że spora ich część na pewno i tak poczuła taką potrzebę. Nie możemy zapominać, że nowa konsola jest w stanie zapewnić graczom zabawę w wyższej rozdzielczości i w 60 klatkach na sekundę. Ponadto można liczyć na niemal błyskawiczne wczytywanie poziomów oraz wszelkie dobrodziejstwa kontrolera DualSense. Trudno zatem kurczowo trzymać się poprzedniej generacji, nawet jeśli nadal (jeszcze) pojawiają się na nią wysokobudżetowe tytuły.

Biorąc pod uwagę dobre wyniki sprzedaży konsol obecnej generacji, można wywnioskować, że większość osób jest jednak zadowolona z aktualnej oferty Microsoftu czy Sony. Skąd więc biorą się te wszystkie narzekania, które tak łatwo można znaleźć dziś w komentarzach pod artykułami czy na forach dyskusyjnych? W mojej opinii wynikają one wyłącznie ze złych emocji związanych z tym, że dany tytuł nie jest już taki do końca ekskluzywny. Że zagrać mogą też ci, którzy dalej "siedzą" na poprzedniej generacji, a także ci, którzy dysponują w miarę wydajnym blaszakiem. No bo wyobraźcie sobie, jak prezentowałaby się powyżej zamieszczona lista gier na PS5, gdyby tylko nie dopiski o dostępności na PC i PS4... Jestem przekonany, że wtedy odbiór byłby zupełnie inny. Pytanie tylko, czy to właśnie o to chodzi? Czy gry mogą być lepsze bądź bardziej pożądane, gdy są dostępne wyłącznie na jedną platformę?

Z tak potężną bazą użytkowników konsol poprzednich generacji producentom nie jest już tak łatwo zerwać z przeszłością. Wszystko jednak ma swój koniec. Wydaje się, że w ciągu najbliższych miesięcy na PlayStation 4 czy Xboksa One pojawi się jeszcze tylko kilka ważnych tytułów (np. Assassin's Creed Mirage czy The Crew Motorfest), natomiast ogólny odwrót od starszych urządzeń widoczny jest ogólnie bliski i nieunikniony. Dla przykładu, Lords of the Fallen, Baldurs Gate 3, Alan Wake II czy Avatar: Frontiers of Pandora tworzone są już wyłącznie z myślą o PS5 i XSX|S. Hardkorowi gracze mogą więc oddychać z coraz większą ulgą. Międzygeneracyjne tytuły w końcu, po ok. trzech latach od premiery current-genów będą mogły ustąpić pola nowoczesnym produkcjom, które w żaden sposób nie będą ograniczane przez urządzenia z poprzedniej epoki.

Obecna generacja dostarczyła nam już wiele fantastycznych gier i kilka funkcji, przez które raczej nie chcemy już oglądać się na poprzednie konsole. Co jednak najważniejsze, najlepsze ciągle przed nami. W ciągu kilku najbliższych miesięcy zapoznamy się z kilkoma wyczekiwanym grami na platformę Xbox. Lada moment "odpalimy" Starfielda, a chwilę później przyjdzie czas na next-genową Forzą Horizon, nowego Hellblade'a czy w końcu STALKER-a 2. Równie ciekawie zapowiada się przyszłość platformy PlayStation 5. Pomijając już bliski debiut nowej, odświeżonej wersji konsoli, osobiście mam cichą nadzieję, że z tej okazji Sony zorganizuje drugi tegoroczny pokaz PlayStation Showcase. Jak wiemy, poprzedni był dużym rozczarowaniem, a przecież jasne jest, że w drodze jest mnóstwo intrygujących produkcji z najwyższej półki.

Obecna generacja konsol dała nam wiele dobrego, ale nie zapominajmy, że najlepsze dopiero przed nami. Już niebawem zacznie pojawiać się masa produkcji nieograniczanych przez urządzenia z poprzedniej epoki. A branżowi giganci na pewno mają sporo niezapowiedzianych tytułów w zanadrzu...

Już teraz wiadomo, że Neil Druckmann pracuje nad nową grą z ekipą Naughty Dog, która swoją drogą od dawna zwleka z prezentacją produkcji online w świecie The Last of Us. Wiadomo, że Insomniac Games ma w zanadrzu Wolverine'a i jeszcze jeden, niezapowiedziany tytuł AAA. Wiadomo także, że w drodze jest Horizon Online, trzecia część przygód Aloy, remake Silent Hill 2 i wiele innych gier, które nie doczekały się wtedy choćby drobnej wzmianki. Z ostateczną oceną obecnej generacji warto poczekać więc jeszcze kilka lat, choć tak naprawdę skłamałbym mówiąc, przyszłość nie rysuje się w zbyt jasnych barwach...