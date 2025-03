NVIDIA w przyszłym roku chce wejść na rynek procesorów ARM pod system Windows. Na pokładzie m.in. układ Blackwell

NVIDIA obecnie zajmuje się przede wszystkim opracowywaniem kolejnych generacji akceleratorów dla rynku AI oraz kart graficznych GeForce dla rynku konsumenckiego. Producent widzi i w pełni wykorzystuje obecne zainteresuje sektorem sztucznej inteligencji, co widać chociażby po wynikach finansowych korporacji. Firma jednocześnie wciąż szuka miejsc, gdzie mogłaby wprowadzić swoje układy. Wszystko wskazuje na to, że w przyszłym roku NVIDIA przygotuje konkurencyjny układ dla takich modeli jak Snapdragon X.

O tym, że NVIDIA planuje pewną premierę związaną z układami SoC dla rynku PC, dowiedzieliśmy już już kilka dni temu w ramach opublikowanej na kanale Bloomberg rozmowy pomiędzy dziennikarzami, a Jensenem Huangiem oraz firmą Dell. Wówczas padło tajemnicze zdanie, by poczekać do 2025 roku na szczegóły nowego projektu. Według najnowszych, acz nieoficjalnych doniesień, projektem będzie układ SoC, mający stanąć do rywalizacji z obecnymi układami dla Windowsa, napędzanymi również przez sztuczną inteligencję. Chodzi przede wszystkim o procesory Qualcomm Snapdragon X, których rdzenie wykorzystują architekturę ARM. Podobnie ma być w przypadku NVIDII, choć w tym wypadku użyte miałyby zostać rdzenie Cortex X5 o kodowej nazwie BlackHawk.

During the same interview, Dell leaked it: Nvidia is coming next year in the Windows ARM arena with new SoCs to compete with Qualcomm.

What I can say: TSMC N3P, Cortex X5 BlackHawk CPU cluster, Blackwell GPU and LPDDR6 on package. And MS is porting all Win11 AI stuff to NV HW https://t.co/dSGv44A1G0