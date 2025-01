NVIDIA RTX Kit - neuronowe renderowanie w praktyce. Czy czeka nas kolejny skok w jakości grafiki w grach?

Wraz z kartami NVIDIA GeForce RTX 5000 na rynku zadebiutuje też dostępna tylko na nich technika DLSS 4. Nowości jest jednak znacznie więcej, ponieważ układy Blackwell będą wspierały też neuronowe renderowanie elementów obrazu. NVIDIA zaprezentowała materiał wideo, który pokazuje, jakie zmiany wprowadzi to w kwestii jakości grafiki. Choć początkowo przeskok nie będzie olbrzymi, to prawdopodobnie zmierzamy w kierunku nowego standardu.

NVIDIA RTX Kit to zestaw nowych funkcji AI, których zadaniem będzie poprawa jakości grafiki w grach oraz zwiększenie ich wydajności. Na prawdziwie znaczące ulepszenia przyjdzie nam jednak nieco poczekać.

Przeszło sześć lat temu NVIDIA wprowadziła po raz pierwszy w historii Ray Tracing do gier. Od tamtej pory przeszliśmy od stosunkowo niszowych implementacji elementów tej techniki do najbardziej zaawansowanego Path Tracingu, który coraz częściej trafia do gier AAA. Amerykańska firma chce dalej rewolucjonizować rynek gier, a NVIDIA RTX Kit ma być jednym z elementów tego przedsięwzięcia. Elementem składowym nowego zestawu funkcji będzie technika określana mianem RTX Neural Shaders. Są to niezwykle małe sieci neuronowe, które implementuje się w programowalnych shaderach w celu poprawy jakości grafiki i zwiększenia wydajności. NVIDIA wyróżnia trzy główne zastosowania dla shaderów neuronowych: RTX Neural Texture Compression, RTX Neural Materials oraz RTX Neural Radiance Cache.

O pierwszym wspominaliśmy już w przeszłości. Chodzi tutaj przede wszystkim o kompresowanie tekstur bez zauważalnego pogorszenia ich jakości. Możliwe będzie w ten sposób nawet siedmiokrotne zmniejszenie wykorzystania pamięci karty graficznej przez tekstury. W zaprezentowanym materiale RTX Neural Texture Compression pozwoliło zmniejszyć tę wartość z 520 MB do zaledwie 80 MB. RTX Neural Materials pozwala z kolei skompresować za pośrednictwem sztucznej inteligencji kod shaderów wykorzystywanych na poszczególnych materiałach, co ma pozwalać nawet na pięciokrotnie szybsze ich przetwarzanie. To z kolei otwiera drogę do wprowadzenia do gier zasobów o większej liczbie warstw i bardziej realistycznym wyglądzie. RTX Neural Radiance Cache jest z kolei ściśle powiązane z Path Tracingiem. Pozwala sztucznej inteligencji na przewidywanie praktycznie nieograniczonej liczby odbić promieni światła na podstawie zaledwie jednego lub dwóch rzeczywistych odbić. To zaś poskutkuje dalszym wzrostem jakości niebezpośredniego oświetlenia, a także wydajności całego procesu. Wszystkie te techniki trafią wkrótce także do zestawu narzędzi RTX Remix.

Jak wynika z zaprezentowanych materiałów, zmiany w jakości grafiki nie będą na razie gigantyczne, jednak należy pamiętać, że to dopiero pierwsza implementacja tych technik. Największe nadzieje można wiązać z RTX Neural Texture Compression, ponieważ dzięki radykalnemu zmniejszeniu zapotrzebowania na VRAM możemy wejść na ścieżkę prowadzącą do fotorealistycznych tekstur. RTX Neural Materials z kolei zauważalnie poprawia odwzorowanie poszczególnych materiałów w zaprezentowanych scenach. Zmiany wprowadzane przez RTX Neural Radiance Cache są jednak na razie mniej spektakularne. Da się jednak dostrzec lepsze cieniowanie przerw pomiędzy kostkami brukowymi czy wyraźniej widoczne niebezpośrednie oświetlenie sceny, przy jednoczesnym wzroście liczby FPS-ów. Praktyczne zastosowania nowych technik NVIDII pokazują, że nie jest to póki co rewolucja w jakości obrazu, a bardziej w sposobie renderowania grafiki. Oczywiście przy umiejętnym wykorzystaniu może ona w przyszłości doprowadzić docelowo do prawdziwie spektakularnych efektów.

Na tym jednak nie koniec. Do nowego zestawu funkcji dołączy bowiem także RTX Mega Geometry. W tym przypadku chodzi o ulepszenie oświetlenia i wydajności scen, w których pojawiają się skomplikowane konstrukcje geometryczne. Ma to pozwolić na wykorzystanie nawet 100 razy większej liczby trójkątów podczas Ray Tracingu. To zaś otwiera drogę chociażby do uzyskania dokładniejszych cieni generowanych przy wykorzystaniu tej techniki. Widać to na przykładzie sceny ze świecznikiem, który z RTX Mega Geometry generuje w pełni dokładny cień. Pierwszą grą obsługującą tę funkcję będzie Alan Wake 2. Odpowiednia aktualizacja ma trafić do graczy jeszcze w tym roku.

Nie można też zapomnieć o RTX Neural Faces, które ma za pomocą sztucznej inteligencji ulepszać wygląd twarzy postaci w grach. AI jest trenowane na tysiącach obrazów danej postaci, które ukazują ją w różnych ujęciach, warunkach oświetleniowych czy emocjach. Do procesu mogą zostać wykorzystane także zdjęcia prawdziwych osób. Następnie algorytmy zwiększają jakość twarzy. Całość uzupełnia RTX Character Rendering odpowiedzialne za zwiększanie realizmu wyglądu pasm włosów i skóry. Do generowania tych pierwszych wykorzystywane będą teraz sfery zamiast trójkątów, co ma zaowocować ich naturalniejszym wyglądem. Element ten pojawi się po raz pierwszy w grze Indiana Jones and the Great Circle, za pośrednictwem jednej z przyszłych aktualizacji. Trafi oczywiście także do narzędzi RTX Remix. W zaprezentowanych przez NVIDIĘ materiałach twarz uzyskana za pośrednictwem RTX Neural Face wygląda niestety dosyć sztucznie. Można odnieść wrażenie, że standardowy wizerunek jest bardziej realistyczny. Będziemy zatem musieli zapewne nieco poczekać na bardziej spektakularne efekty. Póki co wydaje się, że jest to najmniej imponujący element zestawu NVIDIA RTX Kit.

