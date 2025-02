NVIDIA RTX A1000 i RTX A400 - zaprezentowano budżetowe karty graficzne przeznaczone na rynek profesjonalny

Mikroarchitektura Ampere ma już niemal cztery lata. Firma NVIDIA nie rezygnuje jednak całkowicie z jej wykorzystywania. Już wkrótce w sprzedaży pojawią się dwa nowe układy graficzne przeznaczone na rynek profesjonalny: RTX A1000 i RTX A400. Będą to bardzo budżetowe propozycje, które znajdą ograniczone zastosowanie. Sięgną po nie zapewne podmioty, które nie potrzebują wysokiej wydajności, a jedynie taniego dostępu do profesjonalnych funkcji.

NVIDIA RTX A1000 i RTX A400 to bardzo budżetowe karty skierowane na rynek profesjonalny. W praktyce cechują się zauważalnie gorszą wydajnością niż konsumencki GeForce RTX 3050 8 GB.

NVIDIA RTX A1000 i RTX A400 to w praktyce najniżej pozycjonowane rozwiązania profesjonalne wykorzystujące mikroarchitekturę Ampere. Pierwsza z wymienionych kart została wyposażona w 8 GB pamięci GDDR6, która działa w oparciu o szynę 128-bitową. Układ posiada 2304 rdzenie CUDA, 72 rdzenie Tensor i 18 rdzeni RT. Jego moc obliczeniowa FP32 wynosi 6,7 TFLOPS. Moc obliczeniowa rdzeni RT to 13,2 TFLOPS, a rdzeni Tensor 53,8 TFLOPS. W praktyce RTX A1000 można porównać do GeForce RTX 3050 w wariancie 8 GB, ale wydajność nowego układu jest nieco niższa z uwagi na ograniczenie TBP do 50 W. To oczywiście sprawia, że całość nie wymaga żadnych dodatkowych wtyków zasilających. Wystarcza samo złącze PCIe. Do karty można równocześnie podłączyć cztery monitory. Została ona w tym celu wyposażona w cztery gniazda Mini DisplayPort 1.4a.

NVIDIA RTX A1000 NVIDIA RTX A400 Mikroarchitektura Ampere Ampere Rdzenie CUDA 2304 768 Rdzenie Tensor 72 24 Rdzenie RT 18 6 Moc obliczeniowa FP32 6,7 TFLOPS 2,7 TFLOPS Moc obliczeniowa RT 13,2 TFLOPS 5,4 TFLOPS Moc obliczeniowa Tensor 53,8 TFLOPS 21,7 TFLOPS Magistrala PCIe PCIe 4.0 x8 PCIe 4.0 x8 Pamięć VRAM 8 GB GDDR6 4 GB GDDR6 Szyna pamięci 128-bitowa 64-bitowa Przepustowość pamięci 192 GB/s 96 GB/s Złącza 4 x Mini DisplayPort 1.4a 4 x Mini DisplayPort 1.4a TBP 50 W 50 W

NVIDIA RTX A400 to jeszcze bardziej budżetowa konstrukcja. Kartę wyposażono w zaledwie 4 GB pamięci GDDR6, która działa w oparciu o szynę 64-bitową. Znajdziemy tutaj tylko 768 rdzeni CUDA, 24 rdzenie Tensor i 6 rdzeni RT. Moc obliczeniowa FP32 wynosi 2,7 TFLOPS, rdzeni RT 5,4 TFLOPS, a rdzeni Tensor 21,7 TFLOPS. Podobnie jak w poprzednim przypadku, TBP to 50 W, ale wątpliwe jest, żeby karta rzeczywiście dobijała do tej wartości podczas pracy. Także tutaj producent zdecydował się na cztery gniazda Mini DisplayPort 1.4a, co należy poczytywać jako jedną z nielicznych zalet tego układu. W rzeczywistości karta wypada dużo gorzej niż wspomniany powyżej GeForce RTX 3050, co mocno zawęża grono potencjalnych odbiorców. Obie karty cechują się zbliżoną, dosyć kompaktową konstrukcją. Razem z chłodzeniem zajmują zaledwie jeden standardowy slot. Nieznana jest na razie cena układów, ale raczej nie będzie ona należała do specjalnie wygórowanych.

