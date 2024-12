NVIDIA pod ostrzałem ze strony byłego wiceprezesa AMD. W tle nieczyste zagrywki producenta układów GeForce

Dominującą pozycję na rynku rozwiązań dedykowanych segmentowi sztucznej inteligencji i centrów danych posiada aktualnie NVIDIA. Brak poważnej konkurencji może rodzić chęć niewłaściwego wykorzystania tej pozycji. Choć należy być ostrożnym z wydawaniem ostatecznych sądów, to na skutek wypowiedzi byłego pracownika AMD oraz niedawnej publikacji The Wall Street Journal, można być zaniepokojonym odnośnie dalszego rozwoju sytuacji na rynku.

The Wall Street Journal opublikował niedawno artykuł, w którym prezes firmy Groq - Jonathan Ross - oskarżył NVIDIĘ o niewłaściwe traktowanie swoich klientów. Podmioty poszukujące alternatyw dla rozwiązań sprzętowych amerykańskiej spółki muszą ponoć liczyć się ze znaczącymi opóźnieniami dostaw. Ma dochodzić wręcz do sytuacji, w której klienci NVIDII ukrywają plany zakupu lub opracowania własnego sprzętu do obsługi AI w obawie przed gorszym traktowaniem. Sama NVIDIA zapewnia, że stara się uczciwie dystrybuować dostępny sprzęt. Takie stanowisko zajmował w przeszłości także stojący na czele firmy Jensen Huang.

Swój kamyczek do ogródka wrzucił także były wiceprezes AMD - Scott Herkelman. Nie przebiera on w słowach nazywając NVIDIĘ wprost "kartelem układów graficznych". Według niego praktyki, które zostały opisane przez The Wall Street Journal, nie odbywają się tylko na rynku centrów danych. Ma to dotyczyć także rynku OEM, partnerów AIB, pośredników sprzedaży, a nawet prasy. Pikanterii dodaje fakt, że Herkelman w latach 2012-2015 był w NVIDII menadżerem marki GeForce. Wypowiedziane słowa są bardzo mocne i z racji, że pochodzą od znanej w branży osoby, zasługują na pewną uwagę. Z drugiej strony, są to jedynie słowa, a nie twarde dowody, zatem należy podejść do nich z odpowiednią rezerwą. W przeszłości z podobnymi zarzutami musiał borykać się także Intel, ale dotyczyło rynku z przełomu lat 90. i 2000.

This happens more than you expect, NVIDIA does this with DC customers, OEMs, AIBs, press, and resellers. They learned from GPP to not put it into writing. They just don't ship after a customer has ordered. They are the GPU cartel and they control all supply.