GeForce Experience oraz Panel Sterowania zostaną zastąpione przez nową aplikację o skromnej nazwie NVIDIA

Dotychczasowi posiadacze kart graficznych NVIDIA GeForce mogą liczyć na dwa odrębne oprogramowania, dostępne w systemie Windows. Pierwszy to Panel Sterowania NVIDIA, gdzie możemy uzyskać kilka informacji o specyfikacji danej karty oraz możliwość zmiany niektórych parametrów podłączonego wyświetlacza. Z kolei GeForce Experience stał się platformą umożliwiającą szybkie dostosowywanie ustawień dla wspieranych gier czy instalację sterowników graficznych, bez konieczności pobierania ich z sieci. Producent poinformował właśnie, iż oba te oprogramowania zostaną zastąpione przez ujednoliconą aplikację.

GeForce Experience oraz Panel Sterowania NVIDII wkrótce przejdą do historii. Oba programy zostaną docelowo zastąpione przez jedną aplikację - NVIDIA.

GeForce Experience w ostatnich latach stał się dodatkowo platformą do wykorzystywania kodów przy zakupach wybranych kart graficznych, gotowych zestawów PC z kartami GeForce oraz notebooków. W ten sposób otrzymaliśmy dostęp do gier, które były czasami oferowane przy wyborze konkretnych GPU. Aplikacja ta jednak do pełnej funkcjonalności wymagała logowania się. Nowe oprogramowanie o nazwie NVIDIA nie będzie posiadała już tego wymogu. Skonsoliduje ona również wszystkie opcje, dotychczas dostępne w ramach GeForce Experience oraz Panel Sterowania NVIDIA. Aplikację, na razie w wersji beta, można pobierać stąd.

Z poziomu nowej aplikacji NVIDIA możliwe będzie także szybkie pobranie innych programów tj. GeForce NOW, NVIDIA Broadcast czy platformy NVIDIA Omniverse. Ujednolicony program zaoferuje przeprojektowany interfejs, oferujący wygodny dostęp do narzędzi służących do nagrywania rozgrywki, funkcji monitorujących wydajność układu graficznego oraz filtrów ulepszających gry, w tym nowych filtrów opartych na AI dla użytkowników kart graficznych GeForce RTX. Wśród tychże filtrów warto wspomnieć o RTX HDR, który teraz pozwoli na przekonwertowanie gier w SDR do formatu HDR (jest to zatem rozszerzenie niedawno opublikowanego RTX Video HDR). W tym ostatnim wypadku potrzebujemy nie tylko karty GeForce RTX (dowolnej, aczkolwiek posiadającej rdzenie Tensor) jak również wyświetlacza obsługującego HDR. Kolejnym z filtrów będzie RTX Dynamic Vibrance, który jest rozszerzeniem funkcjonalności o nazwie NVIDIA Digital Vibrance (dostępnego obecnie z poziomu Panelu Sterowania), a którego celem jest poprawa wyrazistości obrazu w grach.

Źródło: NVIDIA