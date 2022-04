NVIDIA H100 80 GB PCIe w cenie kawalerki. Można już składać zamówienia na nowy układ oparty na architekturze Hopper

Co można mieć za ok. 150 000 zł? Nie ulega wątpliwości, że to (nadal) spora kwota, za którą właściwie można ułożyć sobie życie. Możliwości jest więc wiele. Niektórzy kupią za to porządny samochód prosto z salonu, inni założą własny biznes, jeszcze inni będą chcieli kupić kawalerkę na wynajem (w różnych częściach Polski). Możliwe jednak, że niektórzy profesjonaliści wymagającej olbrzymiej mocy obliczeniowej będą chcieli przeznaczyć te fundusze na "część do komputera". Choć dla niektórych może być to szokujące, dziś przekonujemy się, że w podobnej cenie co wspomniana kawalerka dostępny jest niedawno zapowiedziany układ graficzny NVIDIA H100 80 GB PCIe bazujący na architekturze Hopper. Czy to już aby nie przesada? Kto jednak bogatemu zabroni.

Japońska firma gdep-co-jp wystawiła właśnie pierwszą ofertę dotyczącą akceleratora NVIDIA H100 80 GB PCIe. Został on wyceniony na w 4 313 000 jenów (33 120 dolarów), jednak w całkowite koszty nabycia kosztują 4 745 950 jenów (36 445 dolarów). Jeśli przeliczymy te kwoty na złotówki, okaże się, że rozmawiamy o kwotach dobijających do niemal 160 000 zł. Akcelerator ma być dostarczony w drugiej połowie 2022 r. i będzie dostępny w standardowym, pasywnie chłodzonym wariancie zajmującym dwa sloty. Co więcej, dystrybutor zobowiązuje się do bezpłatnego dostarczenia mostków NVLink dla tych, którzy planują zakup kilku takich układów.

Cena układu NVIDIA H100 80 GB PCIe jest wysoka także na tle konkurencyjnego profesjonalnego akceleratora AMD Instinct MI210, który u tego samego dystrybutora kosztuje po przeliczeniu ok. 16 500 dolarów. Mimo tego, że jednostka Zielonych oferuje bardzo wysoką wydajność przy jednoczesnym nieco wyższym poborze energii (TDP 350 vs 300 W), to jednak model Czerwonych z 64 GB pamięci tylko nieznacznie odstaje np. w obliczeniach FP64 (48 vs 45,3 TFLOPS), a przy tym kosztuje połowę mniej. Na koniec warto dodać, że H100 80 GB PCIe wcale nie jest topowym przedstawicielem architektury Hopper. NVIDIA stworzyła też układ H100 SMX5 korzystający z pełnego potencjału rdzenia GH100, który dysponuje także m.in. pamięcią HBM3.

Źródło: WCCFTech