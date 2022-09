NVIDIA GeForce RTX 4090 - autorskie karty graficzne trafiają do ofert europejskich sklepów. Ceny zaczynają się od niespełna 10 000 zł...

Karty graficzne NVIDIA Ada Lovelace ciągle czekają na oficjalny sklepowy debiut, jednak już zdążyły wywołać sporo kontrowersji. Wszystko z powodu nietypowej oferty producenta oraz bardzo wysokich cen układów. Nie da się ukryć, że flagowy GeForce RTX 4090 FE w cenie 9399 zł dla wielu entuzjastów będzie daleko poza zasięgiem. Nadzieję na niższe ceny mogły dać autorskie modele np. z uboższym chłodzeniem, ale wygląda na to, że raczej nie ma na to szans...

Co tu dużo mówić - pięciocyfrowa suma za wybrane modele GeForce RTX 4090 jest u nas nawet więcej niż pewna.

Karty graficzne GeForce RTX 4090 w niereferencyjnych wersjach są już w ofercie sklepu Proshop. Rzecz w tym, że najtańsze jednostki pracujące ze standardowymi taktowaniami (GIGABYTE WindForce czy ASUS TUF) zostały wycenione na 1999 euro, czyli ok. 9720 zł. Nieco mocniejsze firmowo podkręcone modele (np. INNO3D X3 OC) to już koszt 2099 euro, co oznacza wydatek powyżej 10 000 zł. W środku stawki znają się modele z blokami wodnymi, a na szczycie stawki uplasowały się modele ASUS ROG STRIX w cenie do 2549 euro (ok. 12 400 zł za wariant OC).

Oczywiście można powiedzieć, że karty graficzne nie są jeszcze dostępne dla klientów, więc ceny mogą się zmienić. Równie dobrze można dodać, że przecież ceny w polskich sklepach mogą być inne i nie ma co przeliczać bezpośrednio z euro. Fakty są jednak takie, że pięciocyfrowa suma za wybrane modele GeForce RTX 4090 jest u nas nawet więcej niż pewna. Wygląda więc na to, że czołowe układy Ada Lovelace będą dostępne tylko dla wybranych. Przypominamy, że jednostki będą dostępne już od 12 października.

NVIDIA GeForce RTX 4090 NVIDIA GeForce RTX 4080 16 GB NVIDIA GeForce RTX 4080 12 GB Architektura Ada Ada Ada Układ graficzny AD102-300 AD103-300 AD104-400 Litografia TSMC "4N" TSMC "4N" TSMC "4N" Liczba tranzystorów 76 mld ? ? Powierzchnia 608 mm² 380 mm² (?) ? Bloki SM 128 76 60 Jednostki SP 16384 9728 7680 Moc FP32 82,6 TFLOPS 49 TFLOPS 40 TFLOPS Rdzenie RT 128 RT 3. generacji 76 RT 3. generacji 60 RT 3. generacji Rdzenie Tensor 512 Tensor 4. generacji 304 Tensor 4. generacji 240 Tensor 4. generacji Jednostki TMU 512 304 240 Jednostki ROP 192 96 (?) 96 (?) Taktowanie bazowe 2230 MHz 2210 MHz 2310 MHz Taktowanie GPU Boost 2520 MHz 2505 MHz 2610 MHz Przepustowość VRAM 21 Gbps 22.5 Gbps 21 Gbps Pamięć VRAM 24 GB GDDR6X 16 GB GDDR6X 12 GB GDDR6X Szyna pamięci 384-bit 256-bit 192-bit Przepustowość 1008 GB/s 720 GB/s 504 GB/s Zgodność z PCIe PCIe 4.0 x16 PCIe 4.0 x16 PCIe 4.0 x16 TDP (bazowe) 450 W 320 W 285 W TDP (Max) 660 W 516 W 366 W Obsługa DLSS 3 Tak Tak Tak Cena sugerowana 9399 zł 7049 zł 5299 zł

