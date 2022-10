NVIDIA GeForce RTX 4080 - pierwsze niereferencyjne modele są już sprzedawane w cenie od ok. 8000 zł

Karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 4080 trafią na rynek dopiero 16 listopada. Ich cena sugerowana ma wynosić 7049 zł, jednak spodziewamy się, że wiele modeli z firmowo podkręconymi zegarami i wydajnym chłodzeniem będzie kosztować jeszcze więcej. Jakich poziomów cenowych możemy się spodziewać? Odpowiedzią na to pytanie niech będzie oferta brytyjskiego sklepu LaptopsDirect, który sprzedaje już modele RTX 4080 od firmy Palit.

Cena sugerowana GeForce'a ma wynosić 7049 zł, jednak wszystko wskazuje na to, że autorskie modele będą nawet 1000 zł droższe. Warto przypomnieć, że sprawa wyglądała bardzo podobnie z układem RTX 4090.

Najtańszy z trzech nowych układów Palita to GeForce RTX 4080 OmniBlack, który został wyceniony na 1449 funtów (ok. 7960 zł). Warto dodać, że to dosyć podstawowy model, który nie oferuje nawet popularnego podświetlenia LED RGB. W środku stawki znajduje się model GameRock kosztujący 1499 funtów (ok. 8240 zł), a najdroższy jest wariant GameRock OC (ok. 8400 zł). Jest więc znacznie drożej, niż wskazuje cena sugerowana. Warto przypomnieć, że sprawa wyglądała bardzo podobnie z RTX-em 4090. Mimo, że flagowy układ Ada Lovelace i tak uchodzi za kosmicznie drogi, to jednak nietrudno było znaleźć modele kosztujące znacznie powyżej MSRP.

Warto pamiętać, że do premiery GeForce'a RTX 4080 zostało jeszcze sporo czasu, a powyżej opisane ceny dotyczą wyłącznie jednego sklepu z Wielkiej Brytanii. Mamy więc nadzieję, że rodzimych punktach sprzedaży będzie to wyglądać nieco lepiej, choć nie da się ukryć, że bez względu na faktyczne ceny GeForce RTX 4080 i tak wypadnie bardzo nieopłacalnie na tle topowego RTX-a 4090. Pozostaje liczyć, że nadchodzące jednostki AMD Radeon RX 7000 naprawią w jakimś stopniu tę niekorzystną dla konsumentów sytuację...

NVIDIA GeForce RTX 4090 NVIDIA GeForce RTX 4080 16 GB NVIDIA GeForce RTX 4080 12 GB Architektura Ada Ada Ada Układ graficzny AD102-300 AD103-300 AD104-400 Litografia TSMC "4N" TSMC "4N" TSMC "4N" Liczba tranzystorów 76,3 mld 45,9 mld 35,8 mld Powierzchnia 608 mm² 378,6 mm² 294,5 mm² Bloki SM 128 76 60 Jednostki SP 16384 9728 7680 Moc FP32 82,6 TFLOPS 49 TFLOPS 40 TFLOPS Rdzenie RT 128 RT 3. generacji 76 RT 3. generacji 60 RT 3. generacji Rdzenie Tensor 512 Tensor 4. generacji 304 Tensor 4. generacji 240 Tensor 4. generacji Jednostki TMU 512 304 240 Jednostki ROP 176 112 80 Pamięć cache L2 96 MB 64 MB 48 MB Taktowanie bazowe 2230 MHz 2210 MHz 2310 MHz Taktowanie GPU Boost 2520 MHz 2505 MHz 2610 MHz Przepustowość VRAM 21 Gbps 22.5 Gbps 21 Gbps Pamięć VRAM 24 GB GDDR6X 16 GB GDDR6X 12 GB GDDR6X Szyna pamięci 384-bit 256-bit 192-bit Przepustowość 1008 GB/s 720 GB/s 504 GB/s Zgodność z PCIe PCIe 4.0 x16 PCIe 4.0 x16 PCIe 4.0 x16 TDP (bazowe) 450 W 320 W 285 W TDP (Max) 660 W 516 W 366 W Obsługa DLSS 3 Tak Tak Tak Cena w złotówkach 9699 zł 7049 zł 5299 zł Premiera 12 października 2022 r. 16 listopada 2022 r. ANULOWANO

Źródło: VideoCardz, LaptopsDirect