NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER - dostawy układów graficznych do partnerów miały zostać czasowo wstrzymane

Karty graficzne z serii GeForce RTX 4000 nie odniosły tak dużego sukcesu, jak chciałaby NVIDIA. Wydane później modele z dopiskiem SUPER wypadły już lepiej, jednak i tak wielu użytkowników postanowiło pozostać przy starszych generacjach. Dodatkowo, ceny GeForce RTX 4070 SUPER mogą wkrótce wzrosnąć, ponieważ pojawiły się problemy z realizacją zamówień po stronie NVIDII. Na szczęście wiele wskazuje na to, że będzie to jedynie zjawisko przejściowe.

Problemy z dostawami układów GeForce RTX 4070 SUPER mogą czasowo wpłynąć na ceny bazujących na nich kart. Przerwa nie potrwa jednak długo, ponieważ dostawy powinny być przywrócone jeszcze we wrześniu.

Niedawno NVIDIA wypuściła kartę GeForce RTX 4070 z gorszą pamięcią GDDR6. Miała to być odpowiedź na pojawiające się na rynku braki GDDR6X. Prawdopodobnie wkrótce będziemy świadkami także przejściowego niedoboru modelu z dopiskiem SUPER. Jak podają źródła, amerykańska firma wstrzymała realizację zamówień na tego typu układy. Partnerzy NVIDII będą musieli uzbroić się w cierpliwość. Przywrócenie dostaw planowane jest na końcówkę września bieżącego roku. GeForce RTX 4070 SUPER cieszy się sporą popularnością, jak na standardy kart Ada Lovelace, więc problem z dostawami układów może okazać się znaczący.

Niestety nie znamy przyczyn działań podjętych przez NVIDIĘ. Być może w układach wykryto jakąś wadę, która spowodowała czasowe wstrzymanie produkcji lub pojawiły się braki istotnych komponentów. Możliwe, że kryzys na rynku pamięci GDDR6X dotknął także tego modelu. Są to jednak zaledwie spekulacje. Powody opóźnienia prawdopodobnie nigdy nie zostaną przekazane opinii publicznej. Pewne jest natomiast, że producenci kart graficznych będą musieli oszczędniej dysponować posiadanymi zapasami, a to doprowadzi prawdopodobnie do czasowego wzrostu cen. Wiele jednak zależy tutaj od wielkości zapasów, które partnerzy NVIDII zdołali zgromadzić.

