NVIDIA GeForce RTX 4070 - nowe informacje o specyfikacji wskazują na bardzo wysokie zegary i moc FP32 powyżej RTX 3090 Ti

Z każdym tygodniem jesteśmy coraz bliżej premiery nowej generacji kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 4000. Ostatnio bardzo często pojawiają się także kolejne informacje na temat specyfikacji poszczególnych modeli. Tym razem przychodzimy z większą aktualizacją dotyczącą karty NVIDIA GeForce RTX 4070. Poznaliśmy bowiem kolejne szczegóły odnośnie jej parametrów, w tym taktowania rdzenia graficznego. Aktualizacja dotyczy także TGP zarówno tego modelu, jak i układu GeForce RTX 4080.

Nowe informacje na temat specyfikacji karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 4070 wskazują na bardzo wysokie zegary rdzenia graficznego, a także nieco niższy współczynnik TGP niż dotychczas sądzono.

Według informacji od kopite7kimi, bazowy zegar rdzenia graficznego dla karty NVIDIA GeForce RTX 4070 wynosi 2310 MHz, z kolei w trybie GPU Boost sięgnie 2610 MHz. Rzeczywiste, maksymalne taktowanie ma dochodzić do ponad 2800 MHz. To bardzo duży wzrost względem dotychczasowego modelu GeForce RTX 3070. Duży skok zegarów związany jest po części z wykorzystaniem nowego procesu TSMC N4. Co ciekawe, według kopite7kimi, współczynnik TGP karty wyniesie 285 W, nie 300 W jak dotychczas sądzono.

NVIDIA GeForce RTX 4090 NVIDIA GeForce RTX 4080 NVIDIA GeForce RTX 4070 Architektura Ada Ada Ada Układ graficzny AD102-300 AD103-300 AD104-400 (?) Litografia TSMC N4 TSMC N4 TSMC N4 Bloki SM 128 76 60 Jednostki SP 16384 9728 7680 Taktowanie bazowe 2235 MHz ? 2310 MHz Taktowanie GPU Boost 2520 MHz ? 2610 MHz Maks. taktowanie >2750 MHz ? >2800 MHz Przepustowość VRAM 21 Gbps 21 Gbps 21 Gbps Pamięć VRAM 24 GB GDDR6X 16 GB GDDR6X 12 GB GDDR6X Szyna pamięci 384-bit 256-bit 192-bit Przepustowość 1008 GB/s 676 GB/s 504 GB/s Współczynnik TGP ~450 W 320 W 285 W Wynik 3DMark Time Spy Extreme >19000 pkt ~15000 pkt ~11000 pkt

Dzięki takiej specyfikacji, moc obliczeniowa karty NVIDIA GeForce RTX 4070 w obliczeniach pojedynczej precyzji ma sięgać 43 TFLOPS, co jest rezultatem ponad dwukrotnie lepszym od GeForce RTX 3070 (20 TFLOPS), a także nieco wyższym niż dla GeForce RTX 3090 Ti (40 TFLOPS). Pewna modyfikacja specyfikacji sięgnęła także model GeForce RTX 4080. Obecnie mówi się, że współczynnik TGP karty wyniesie 320 W.

We can expect RTX 4080 with 320W and RTX 4070 with 285W. — kopite7kimi (@kopite7kimi) August 9, 2022

