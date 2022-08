NVIDIA GeForce RTX 4080 również doczekała się zaktualizowanej specyfikacji. Karta graficzna zaoferuje mniej rdzeni CUDA

Wczoraj informowaliśmy o zaktualizowanej specyfikacji technicznej karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 4070. Ze względu na trwające testy różnych wersji przeprodukcyjnych, finalne parametry poszczególnych kart nowej generacji mogą jeszcze ulec zmianie. Tak najwyraźniej jest teraz z układem GeForce RTX 4080, którego specyfikacja nieco się zmieniła. O ile słabszy GeForce RTX 4070 finalnie ma mieć więcej jednostek, tak dla RTX 4080 postanowiono nieco obciąć specyfikację.

Według najnowszych informacji od kopite7kimi, obecna specyfikacja karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 4080 zakłada wykorzystanie układu Ada AD103 z aktywnymi 76 blokami SM. To o 4 mniej niż dotychczas sugerowano, co oczywiście bezpośrednio wpłynie na liczbę aktywnych rdzeni CUDA FP32. Zamiast 10240 ma ich być 9728. W dalszym ciągu nie zmienia się reszta specyfikacji. Karta ma oferować 16 GB pamięci GDDR6X 21 Gbps na 256-bitowej magistrali, co przełoży się na przepustowość rzędu 676 GB/s.

Według kopite7kimi, karta NVIDIA GeForce RTX 4080 w prezentowanej specyfikacji ma oferować wydajność w 3DMark Time Spy Extreme na poziomie około 15000 punktów. To nieco niższy wynik niż wcześniej sugerowany (ponad 15000 pkt), jednak w dalszym ciągu mowa o mocnym układzie nowej generacji, bez problemu prześcigającym obecny top w postaci GeForce RTX 3090 Ti. Pomimo zmniejszonej liczby aktywnych SM i CUDA, TDP karty pozostaje na tym samym poziomie, wynoszącym 420 W.

I'm not a chatterbox, but I have to make some updates. I hope you don't mind.

a possible RTX 4080,

PG136/139-SKU360

AD103-300-A1

9728FP32

256bit 16G 21Gbps GDDR6X

total power ~420W

TSE ~15000

Now I have completed the latest update for 4090, 4080 and 4070.