NVIDIA GeForce RTX 4070 z nową specyfikacją - karta graficzna ma wykorzystać pełny układ AD104 i 192-bitową magistralę

Przez długi czas w sieci można było znaleźć informacje o specyfikacji karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 4070, według których miał to być obcięty model z niepełnym rdzeniem AD104 oraz zaledwie 10 GB pamięci GDDR6 na 160-bitowej magistrali. Wygląda jednak na to, że omawiana karta finalnie zaoferuje lepsze parametry. Właściwie to może być identyczna jak omawiany przed kilkoma dniami model GeForce RTX 4070 Ti, tyle że ze zmniejszonym współczynnikiem TDP.

Wygląda na to, że karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 4070 będzie miała zmienioną specyfikację względem dotychczasowych informacji. Karta ma bowiem skorzystać z pełnego rdzenia AD104 oraz 12 GB pamięci.

Kopite7kimi na swoim Twitterze opublikował nową aktualizację dla karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 4070. Wygląda na to, że producent zmienił parametry, oferując w rzeczywistości model, który dotychczas określany był jako GeForce RTX 4070 Ti. Mamy zatem otrzymać pełny układ Ada AD104 z 60 blokami SM oraz 7680 procesorami CUDA FP32. Sama konfiguracja pamięci również zmieniła się na plus, bowiem zamiast 10 GB GDDR6 na 160-bitowej szynie mamy dostać 12 GB GDDR6X na 192-bitowej magistrali. Zwiększy się tym samym przepustowość - do 504 GB/s w przypadku użycia kości GDDR6X 21 Gbps.

NVIDIA GeForce RTX 4090 NVIDIA GeForce RTX 4080 NVIDIA GeForce RTX 4070 Architektura Ada Ada Ada Układ graficzny AD102-300 AD103-300 AD104-400 (?) Litografia TSMC N4 TSMC N4 TSMC N4 Bloki SM 128 80 60 Jednostki SP 16384 10240 7680 Taktowanie bazowe 2235 MHz ? ? Taktowanie GPU Boost 2520 MHz ? ? Maks. taktowanie >2750 MHz ? ? Przepustowość VRAM 21 Gbps 21 Gbps 21 Gbps Pamięć VRAM 24 GB GDDR6X 16 GB GDDR6X 12 GB GDDR6X Szyna pamięci 384-bit 256-bit 192-bit Przepustowość 1008 GB/s 676 GB/s 504 GB/s Współczynnik TDP 450 W 420 W 300 W

Co jest ciekawsze, bez zmian (względem dotychczasowych plotek) ma być współczynnik TDP, wynoszący w tym wypadku około 300 W. Kopite7kimi wskazuje także, że karta NVIDIA GeForce RTX 4070 w takiej konfiguracji została już sprawdzona w benchmarku 3DMark Time Spy Extreme, gdzie przekroczyła poziom 11000 punktów. Tym samym nowa karta miałaby oferować rezultat niemal identyczny jak obecny top w postaci modelu NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti. Warto pamiętać, że ze względu na ostatnio często zmieniające się informacje o parametrach kart, powyższa specyfikacja może jeszcze ulec zmianie.

There is an update of RTX 4070.

PG141-SKU331

7680FP32

12G 21Gbps GDDR6X

300W

TSE >11000 — kopite7kimi (@kopite7kimi) August 4, 2022

Źródło: Twitter @kopite7kimi