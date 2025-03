NVIDIA CMP 50HX - karta graficzna dla górników może służyć również graczom, ale jej wydajność rozczarowuje

W ostatnich latach dobitnie przekonaliśmy się, że gamingowe karty graficzne mogą świetnie nadawać się do wydawania kryptowalut. A co by było, gdyby gracze zaczęli wykorzystywać koparkowe jednostki do gier? Jak się okazuje, w drugą stronę nie za bardzo to działa... Na youtube'owym kanale Sfdx Show pojawił się właśnie filmik przedstawiający kartę NVIDIA CMP 50HX w wersji od MSI, która co prawda jest w stanie uruchomić wiele gier, ale i tak raczej nie nadaje się do celów rozrywkowych.

Choć karty CMP mogą posłużyć do grania, to jednak cały proces dostosowania ich do działania w zwykłym pececie raczej nie ma większego sensu.

Warto zacząć od tego, że CMP 50HX to karta graficzna bazująca na rdzeniu TU102 z 3584 rdzeniami CUDA i 10 GB pamięci GDDR6. Pod względem specyfikacji wyraźnie ustępuje więc np. RTX-owi 2080 Ti z 4352 CUDA i 11 GB VRAM-u, jednak i tak w teorii nadal dysponuje mocą obliczeniową odpowiednią do ogrania wielu wymagających gier. Układ został zakupiony przez autora nagrania za ok. 160 euro z AliExpress, jednak jej podłączenie wcale nie było takie proste. Warto wiedzieć, że karty CMP są wyposażone w odrębny BIOS, nie mają odpowiednich sterowników i - co od razu rzuca się w oczy - brakuje im portów wideo.

Autor użył zmodyfikowanych sterowników z serii 4XX, których certyfikacja akurat nie jest sprawdzana przez system Windows. Po podłączeniu karty do komputera okazało się, że jej wydajność jest dosyć rozczarowująca. Autor uruchomił na niej m.in. Counter-Strike'a 2 i Cyberpunka 2077, ale mimo pozornie niezłej specyfikacji rozgrywka wcale nie była płynna. Przyczyną okazały się zaledwie cztery linie PCIe. Pomimo różnych wysiłków, w tym lutowania brakujących komponentów i weryfikacji łączności linii GPU, najprawdopodobniej to chip karty odpowiada za to ograniczenie i jest to kwestia nie do obejścia. Przykład ten pokazuje zatem, że choć karty CMP mogą posłużyć do grania, to jednak cały proces dostosowania ich do działania w zwykłym pececie raczej nie ma większego sensu. Więcej informacji na temat całej operacji znajdziecie w filmie poniżej.

Źródło: Sfdx Show, VideoCardz