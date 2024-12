NVIDIA chwali się, że już ponad 500 gier oraz aplikacji obsługuje Ray Tracing lub DLSS. Do standardu jednak wciąż daleka droga

NVIDIA jest liderem w rozwoju Ray Tracingu i zastosowania sztucznej inteligencji do zwiększania liczby FPS-ów w grach. Firma z Santa Clara pochwaliła się, że z techniki śledzenia promieni, DLSS lub obu tych funkcji, korzysta już ponad 500 gier i aplikacji. Choć większość środowiska powiązanego z gamingiem jest zgodna, że Ray Tracing powinien w przyszłości stać się standardem, to droga do jego upowszechnienia będzie długa i wyboista.

Na liście ponad 500 gier i aplikacji obsługujących Ray Tracing, DLSS lub obie techniki, znajduje się wiele pozycji mniejszych i słabiej znanych. Jesteśmy jednak dopiero na początku długiej drogi do upowszechnienia się tych funkcji.

Liczba 500 gier i aplikacji brzmi dosyć imponująco, jednak należy mieć na uwadze, że na liście NVIDII nie brakuje produkcji mniejszych i mało znanych. Dodatkowo, najbardziej zaawansowana odmiana techniki śledzenia promieni (czyli Path Tracing) trafiła na razie oficjalnie tylko do sześciu tytułów. Kilka innych pozycji obsługuje go za pośrednictwem odpowiednich modów. Oczywiście należy pamiętać, że do niedawna Path Tracing w grach pozostawał jedynie w sferze marzeń. Jesteśmy dopiero na początku długiej drogi, która zwieńczona będzie obsługą tej techniki w standardzie, a docelowo, w odległej perspektywie czasowej, całkowitym zastąpieniem rasteryzacji. Można już z całą pewnością stwierdzić, że nie spełniły się prognozy niektórych, jakoby Ray Tracing w grach, z uwagi na wymaganą moc obliczeniową, miał pozostać jedynie ciekawostką. Technika stała się rzeczywistością i konsekwentnie będą podejmowane działania w kierunku jej upowszechnienia.

Na liście, którą prezentuje NVIDIA, znajduje się aktualnie 388 gier i 119 aplikacji. Część pozycji ogranicza się jednak tylko do obsługi DLSS, co tylko pokazuje, jak długa droga jest jeszcze przed nami. Warto też odnotować, że jak na razie jedynymi tytułami obsługującymi DLSS 3.5 (Ray Reconstruction) są Cyberpunk 2077 wraz z dodatkiem, Portal RTX i Alan Wake 2. Do tego grona z pewnością regularnie będą dołączały kolejne tytuły, ale na to musimy trochę zaczekać. W ostatnim czasie pojawia się coraz więcej gier obsługujących Ray Tracing, DLSS lub obie techniki, choć na razie i tak stanowią one niewielki odsetek wśród wszystkich tytułów, jakie trafiają na rynek. To będzie się zmieniało wraz z upowszechnianiem się kart obsługujących te funkcje. Solidne fundamenty są już położone.

Źródło: NVIDIA