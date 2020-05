Nowy Huawei P30 Pro: Odświeżony flagowiec z usługami Google

Tegoroczna premiera serii Huawei P40 była bardzo smutnym wydarzeniem dla wielu dotychczasowych miłośników chińskiej marki. Gros osób nie był w stanie przełknąć braku wsparcia dla usług Google i przesiadki na autorskie środowisko Huawei Mobile Services. Ból był tym większy, że Huawei P40 Pro okazał się nie tylko wydajny czy "apetyczny" wizualnie, ale także doskonały pod kątem fotografii. Gdyby nie brak usług GMS, zdecydowanie stałby się kolejnym sprzedażowym hitem, podobnie jak miało to miejsce w przypadku poprzednich flagowców z rodziny Huawei P. Chińczycy zdecydowanie zdają sobie sprawę z popularności modeli P20 czy też P30, dlatego podjęli decyzję o odświeżeniu tego ostatniego, z dopiskiem Pro.

Na stronie niemieckiego oddziału Huawei pojawiła się informacja o promocji, która przeprowadzona zostanie wraz z siecią Vodafone. Wspomniano w niej o modelu Huawei P30 Pro New Edition.

Skąd wiadomo, że nadchodzi odświeżona wersja smartfona Huawei P30 Pro? Na stronie niemieckiego oddziału marki pojawiła się mianowicie informacja o nadchodzącej promocji, która przeprowadzona zostanie wraz z siecią Vodafone. Start sprzedaży ma mieć miejsce już 15 maja 2020. Wprowadzenie na sklepowe półki ubiegłorocznego flagowca to bardzo rozsądne posunięcie i nie wątpię, że na zakup zdecyduje się całe mnóstwo konsumentów. Niestety póki co o wersji New Edition nic nie wiadomo. Spodziewamy się jednak identycznej z ubiegłoroczną specyfikacji przy fabrycznej, nowej nakładce EMUI 10.1. Niewątpliwie telefony pojawią się też w nowej wersji kolorystycznej.

Wspomniana promocja niemieckiego oddziału Huawei oznacza, że każdy zakup urządzenia z serii Huawei P30 w określonym przedziale czasowym (od 15 maja do 4 czerwca) upoważni do odbioru darmowego tabletu marki. Promocja nie dotyczy jednak zakupu modelu Huawei P30 Pro New Edition i to właśnie stąd mieliśmy szansę dowiedzieć się o istnieniu nadchodzącej reedycji. Nie jest to pierwsza taka akcja znanej marki. Huawei zdołało do tej pory odświeżyć również modele z serii P Smart, a także urządzenia spod marki Honor. Zakaz instalowania usług Google na smartfonach Huawei dotyczy wyłącznie zupełnie nowych urządzeń, więc jako że mamy do czynienia jedynie z "odświeżeniami", producent może zagwarantować nabywcom, iż środowisko GMS pojawi się na takich właśnie reedycjach.

Huawei P30 Pro (2019) Procesor HiSilicon Kirin 980

2x Cortex-A76 2,6 GHz

2x Cortex-A76 1,9 GHz

4x Cortex-A55 1,8 GHz Układ graficzny Mali-G76 MP10 System Android 9.0 Pie Pamięć RAM 8 GB Pamięć wbudowana 256 GB Karta pamięci Nano Memory (do 256 GB) Wyświetlacz 6,47" OLED, 1080x2340 Aparat tylny 40 + 20 + 8 MP + ToF Aparat przedni 32 MP Pojemność akumulatora 4200 mAh Cena na premierę 4399 zł

Źródło: Pocket lint, Huawei