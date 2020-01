Test Lenovo IdeaPad L340-17 - tani laptop z Core i5-9300H i GTX 1650

Kilka tygodni temu przetestowaliśmy względnie dobrze wycenionego laptopa HP Pavilion Gaming, który okazał się urządzeniem zaskakująco dobrym z niskimi temperaturami podzespołów, bardzo dobrą matrycą i akceptowalną kulturą pracy. W podobnej kwocie możemy również znaleźć inne urządzenie, któremu z bliska się dzisiaj przyjrzymy. Mowa o Lenovo IdeaPad L340-17, a więc jednego z najtańszych, 17,3" notebooków, które pozwolą na w miarę komfortową grę w niższych ustawieniach graficznych. Dla wielu osób propozycja Lenovo będzie atrakcyjniejsza z racji większej matrycy. Zobaczymy jednak czy pod względem temperatur oraz kultury pracy sprzęt będzie również atrakcyjniejszy od propozycji HP. Tym bardziej, że oba urządzenia posiadają zbliżoną specyfikację techniczną.

Autor: Damian Marusiak

Lenovo IdeaPad L340-17 to przedstawiciel niższej półki cenowej oraz wydajnościowej wśród laptopów gamingowych chińskiego producenta. Wyżej pozycjonowana została linia Legion, w której znajdziemy modele Y540 (15,6" oraz 17,3"), Y740 (15,6" oraz 17,3") oraz nadchodzący Y740S. Z kolei IdeaPad L340 jest od nich wyraźnie tańszy, ale również widać, że jest to seria niżej pozycjonowana. Ma bardzo prosty design, obudowę w całości wykonaną z plastiku oraz... 17-calowy ekran IPS Full HD, co z pewnością będzie pewnym wyróżnikiem w tej cenie. Za wydajność z kolei odpowiada tutaj duet Intel Core i5-9300H oraz karta graficzna NVIDIA GeForce GTX 1650. Koszt zestawu wynosi nieco ponad 3 tysiące złotych i ostateczną cenę możemy zwiększyć co najwyżej poprzez dodanie systemu operacyjnego, którego domyślnie nie ma. Pamięć RAM zawsze pracuje w trybie Single Channel bez względu na wybór konfiguracji, toteż taka konfiguracja nie pozostanie bez wpływu na wyniki w grach oraz programach. Do tego dochodzi jeszcze problem z limitami energetycznymi procesora przy dodatkowym obciążeniu karty graficznej, ale więcej o mankamentach przeczytacie w dalszej części testu.

Lenovo IdeaPad L340-17 to obecnie jeden z najtańszych laptopów producenta, który umożliwia grę w nowsze tytuły w rozdzielczości Full HD. Posiada duet składający się z procesora Intel Core i5-9300H oraz karty NVIDIA GeForce GTX 1650.

Laptop wyposażony został w układ graficzny NVIDII należący do architektury Turing. Karta NVIDIA GeForce GTX 1650 wykonana została w usprawnionym, 12 nm procesie technologicznym FFN (FinFET NVIDIA), zawierając 4,7 miliarda tranzystorów, zaś wszystko umieszczono na znacznie mniejszej (w porównaniu do kart GeForce RTX) powierzchni wynoszącej 200 mm². Znacznie mniejszy rozmiar rdzenia wiąże się z usunięciem rdzeni Tensor oraz RT, toteż układ choć teoretycznie pozwala na aktywację Ray Tracingu (choć z opłakanym dla wydajności skutkiem) to ma całkowicie zablokowaną możliwość uruchomienia DLSS. Bazowe taktowanie zastosowanej karty NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ustalone zostało na poziomie 1395 MHz, natomiast w trybie GPU Boost 4.0 wzrasta do 1560 MHz. Współczynnik TDP karty wynosi skromne 50W. Pozostałe parametry prezentują się następująco - układ wyposażono w 4096 MB pamięci VRAM typu GDDR5 firmy Hynix na magistrali 128-bitowej i efektywnym taktowaniu rzędu 8000 MHz (8 Gbps). Daje to w przepustowość na poziomie 128 GB/s. Zastosowany chip graficzny TU117 posiada 32 jednostki renderujące (ROP), 48 jednostek teksturujących (TMU) oraz 1024 rdzeni CUDA.

Konfiguracja laptopa Lenovo IdeaPad L340-17:



Procesor Intel Core i5-9300H (2,4 - 4,1 GHz)

16 GB RAM DDR4 2666 MHz CL19 / Single Channel

Zintegrowany układ Intel UHD Graphics 630

Karta graficzna NVIDIA GeForce GTX 1650 4 GB GDDR5

Ekran 17,3" / 1920x1080 pikseli / IPS 60 Hz / matowy

Dysk SSD 512 GB / SPCC A50 / Interfejs PCIe x4 Gen.3 NVMe

System Microsoft Windows 10 Home w wersji 1909 (November Update)

Sercem testowanego laptopa został 4-rdzeniowy i 8-wątkowy Intel Core i5-9300H, którego oficjalna prezentacja miała miejsce w maju 2019 roku. Jest to przedstawiciel serii Coffee Lake-H Refresh, którą wyprodukowano w ulepszonym 14-nm procesie technologicznym. Układ charakteryzuje się bazowym taktowaniem wynoszącym 2,4 GHz z możliwością podbicia częstotliwości w trybie Turbo Boost 2.0 do poziomu 4,1 GHz. TDP układu pozostaje bez zmian i wynosi 45W, z możliwością automatycznego podniesienia do 56W przy obciążeniu trwającym do 96 sekund. Oprócz zwiększenia ilości rdzeni oraz wątków, procesor otrzymał 8 pamięci cache L3, a także wykorzystuje technologię Intel Hyper-Threading, dzięki czemu obsługuje maksymalnie osiem wątków. CPU ma zablokowany mnożnik, toteż nie ma możliwości dalszego podnoszenia wydajności poprzez OC.