Laptopy ASUS - nowości z Intel Comet Lake-H i NVIDIA RTX SUPER

Dzisiaj firmy Intel oraz NVIDIA oficjalnie zaprezentowały nowości z segmentu procesorów oraz kart graficznych przeznaczonych dla laptopów. Od razu także najważniejsi partnerzy obu firm pokazują swoje nowości, które pojawiają się na rynku w nadchodzącym czasie. Nie mogło oczywiście zabraknąć tutaj firmy ASUS, która każdego roku pokazuje różne ciekawe rzeczy. Najważniejszą dla firmy premierą w tym roku jest model ROG Zephyrus Duo 15, który będzie gamingową wersją ubiegłorocznego Zenbooka Pro Duo, jednak w nieco bardziej udoskonalonej wersji. Nie zabraknie pomysłu na drugi ekran znajdujący się nad klawiaturą. Nowością jednak jest sposób w jaki działa ten ekran oraz jak jego odchylenie pod kątem wpływa na poprawę działania zastosowanego układu chłodzenia.

Wraz z premierą procesorów Intel Comet Lake-H i kart GeForce RTX SUPER, firma ASUS prezentuje swoje najnowsze, topowe urządzenie - ROG Zephyrus Duo 15 z dwoma ekranami oraz unikalnym projektem chłodzenia.

ASUS ROG Zephyrus Duo 15 (oznaczenie GX550) to topowy notebook tajwańskiego producenta na 2020 rok, przynajmniej pod względem konstrukcyjnym. ASUS ROG Zephyrus Duo 15 bazuje na projekcie Zenbooka Pro Duo, czyli urządzenia wyposażonego w dwa ekrany. Tutaj najistotniejszą różnicą jest to, że drugi ekran znajdujący się nad klawiaturą ustawia się pod kątem w momencie otwierania głównej klapy notebooka. Tym samym otrzymujemy lepsze kąty widzenia i bardziej naturalny widok na dodatkową matrycę. Jednak nie chodzi tylko o lepsze położenie drugiego ekranu, bowiem z tym powiązany jest układ chłodzenia. Przy pochyleniu mniejszego ekranu, chłodzenie ma lepszą cyrkulację wokół obudowy i ma w ten sposób umożliwić niższe temperatury. Podobne założenie wykorzystano przy laptopie Acer Predator Helios 700, tyle że tam musieliśmy odsunąć klawiaturę, by odsłonić wentylatory. W przypadku ASUS ROG Zephyrus Duo 15 kluczowe jest wspomniane odchylenie dodatkowego ekranu.

Specyfikacja ASUS ROG Zephyrus Duo 15 (GX550) Procesor Intel Core i7-10875H (8C/16T)

Intel Core i9-10980HK (8C/16T + OC) Pamięć RAM Maks. 32 GB DDR4 3200 MHz Karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER Max-Q 8 GB GDDR6

NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER Max-Q 8 GB GDDR6 Dyski 2x SSD M.2 PCIe x4 Gen.3 NVMe Matryca Główny: 15,6" IPS Ultra HD 4K, 100% Adobe RGB

Główny: 15,6" IPS Full HD, 300 Hz

Dodatkowy: 14,1" dotykowy, IPS, 3840x1100 pikseli Złącza 1x Thunderbolt 3

2x USB 3.2 typu A Gen.1

1x USB 3.2 typu A Gen.2

1x HDMI 2.0b

1x Ethernet RJ-45

2x audio jack 3,5 mm Akumulator 90 Wh Waga 2,4 kg

Ciekawymi urządzeniami z pewnością będą modele ASUS ROG Strix SCAR 15 (G532) oraz ROG Strix SCAR 17 (G732). Jako jedyne w portfolio producenta będą wykorzystywały pełne układy NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER (115W) oraz GeForce RTX 2080 SUPER (minimum 150W), a do tego 8-rdzeniowy i 16-wątkowy procesor Intel Core i9-10980HK. Pod względem wydajności będą to zdecydowanie najwydajniejsze modele, ale jestem bardzo ciekawy czy zastosowane tutaj układy chłodzenia poradzą sobie z tak wydajnymi podzespołami. Opcjonalnie pojawią się w tych modelach ekrany IPS o niebotycznej wręcz częstotliwości odświeżania na poziomie 300 Hz. Plusem jest także zwiększenie ilości dysków SSD - nowe modele ROG Strix SCAR 15 oraz Strix SCAR 17 dysponują trzema slotami M.2 dla nośników SSD PCIe x4 Gen. 3 NVMe.

Specyfikacja ASUS ROG Strix SCAR 15 ASUS ROG Strix SCAR 17 Procesor Intel Core i7-10875H (8C/16T)

Intel Core i9-10980HK (8C/16T + OC) Intel Core i7-10875H (8C/16T)

Intel Core i9-10980HK (8C/16T + OC) Pamięć RAM Maks. 32 GB DDR4 3200 MHz Maks. 32 GB DDR4 3200 MHz Karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 2060

NVIDIA GeForce RTX 2070

NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER

NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER NVIDIA GeForce RTX 2060

NVIDIA GeForce RTX 2070

NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER

NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER Dyski Do 3 dysków SSD M.2 PCIe NVMe Do 3 dysków SSD M.2 PCIe NVMe Matryca 15,6" IPS Full HD, do 300 Hz 17,3" IPS Full HD, do 300 Hz Złącza 1x USB 3.2 typu C Gen.2

3x USB 3.2 typu A Gen.1

1x HDMI 2.0b

1x Ethernet RJ-45

1x audio jack 3,5 mm 1x USB 3.2 typu C Gen.2

3x USB 3.2 typu A Gen.1

1x HDMI 2.0b

1x Ethernet RJ-45

1x audio jack 3,5 mm Akumulator 66 Wh 66 Wh Waga 2,57 kg 2,85 kg

Kolejnym modelem, który zaprezentował producent jest ASUS ROG Strix G15, który jest następcą modelu ROG Strix G. Nowa wersja dostanie maksymalnie kartę NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER, ale pojawią się także układy GeForce GTX 1650 (nowy), GeForce GTX 1650 Ti, GeForce GTX 1660 Ti oraz GeForce RTX 2060. Wśród procesorów nie zabraknie układów Intel Core i5-10300H, Core i7-10750H oraz 8-rdzeniowego/16-wątkowego Core i7-10875H. Sprzęt dostępny będzie w trzech wersjach kolorystycznych - czarnej, czarnej z różowymi elementami oraz białej (zdecydowanie najładniejszej w mojej opinii). W tym przypadku otrzymamy opcjonalnie ekrany IPS o odświeżaniu 240 Hz oraz trzy sloty M.2 dla trzech dysków SSD PCIe x4 Gen.3 NVMe.

Specyfikacja ASUS ROG Strix G15 ASUS ROG Strix G17 Procesor Intel Core i5-10300H (4C/8T)

Intel Core i7-10750H (6C/12T)

Intel Core i7-10875H (8C/16T) Intel Core i5-10300H (4C/8T)

Intel Core i7-10750H (6C/12T)

Intel Core i7-10875H (8C/16T) Pamięć RAM Maks. 32 GB DDR4 3200 MHz Maks. 32 GB DDR4 3200 MHz Karta graficzna NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti

NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti

NVIDIA GeForce RTX 2060

NVIDIA GeForce RTX 2070

NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti

NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti

NVIDIA GeForce RTX 2060

NVIDIA GeForce RTX 2070

NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER Dyski Do 3 dysków SSD M.2 PCIe NVMe Do 3 dysków SSD M.2 PCIe NVMe Matryca 15,6" IPS Full HD, do 240 Hz 17,3" IPS Full HD, do 240 Hz Złącza 1x USB 3.2 typu C Gen.2

3x USB 3.2 typu A Gen.1

1x HDMI 2.0b

1x Ethernet RJ-45

1x audio jack 3,5 mm 1x USB 3.2 typu C Gen.2

3x USB 3.2 typu A Gen.1

1x HDMI 2.0b

1x Ethernet RJ-45

1x audio jack 3,5 mm Akumulator 66 Wh 66 Wh Waga 2,4 kg 2,85 kg

Zdecydowanie najbardziej stonowanym modelem laptopa od tajwańskiego producenta będzie ROG Zephyrus M15. Pod względem designu wygląda on bliźniaczo podobnie do modelu ROG Zephyrus G14, który wyposażono w układy AMD Ryzen serii 4000 (z Ryzen 9 4900HS na czele). Sprzęt będzie wyposażony w procesory Intel Core i7-10750H lub Intel Core i7-10875H oraz dedykowany układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER Max-Q w maksymalnej wersji. Nie zabraknie ponadto maksymalnie 32 GB pamięci RAM, 1 TB dysku SSD M.2 PCIe NVMe oraz jednego z dwóch ekranów do wyboru: Full HD IPS 300 Hz lub Ultra HD 4K IPS ze 100% pokryciem barw Adobe RGB. Wbudowany akumulator ma z kolei pojemność 76 Wh. Waga sprzętu to 2,4 kg, a więc mowa o stosunkowo kompaktowej obudowie.

Specyfikacja ASUS ROG Zephyrus M15 Procesor Intel Core i7-10750H (6C/12T)

Intel Core i7-10875H (8C/16T) Pamięć RAM Maks. 32 GB DDR4 3200 MHz Karta graficzna Maks. NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER 8 GB GDDR6 Dyski SSD M.2 NVMe PCIE 1 TB z obsługą RAID 0 Matryca 15,6" IPS Ultra HD 4K, 100% Adobe RGB

15,6" IPS Full HD, odświeżanie 240 Hz Złącza 1x Thunderbolt 3

2x USB 3.2 typu A Gen.1

1x USB 3.2 typu A Gen.2

1x HDMI 2.0b

1x Ethernet RJ-45

1x audio jack 3,5 mm Akumulator 76 Wh Waga 1,9 kg

Ostatnie dwa modele to odświeżone wersje znanych już notebooków ASUS ROG Zephyrus GX502GW oraz ASUS ROG Zephyrus GX701GX. Od teraz urządzenia będą sprzedawane pod prostszymi nazwami ASUS ROG Zephyrus S15 oraz ASUS ROG Zephyrus S17. Oba notebooki będą sprzedawane z układami graficznymi NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER Max-Q oraz GeForce RTX 2080 SUPER Max-Q. Nie zabraknie także wydajnych procesorów Intel Core i7-10750H oraz Intel Core i7-10875H. W jednym i drugim przypadku doczekamy się także matryc IPS o odświeżaniu 300 Hz ze wsparciem dla techniki G-SYNC (za przełączanie się między iGPU a dGPU z G-SYNC odpowiadać będzie moduł NVIDIA Optimus). Wszystkie notebooki zaprezentowane powyżej pojawią się w Polsce w sprzedaży najwcześniej na przełomie kwietnia oraz maja. Ceny pozostają nieznane.

