Hyperbook SL504 - Test laptopa z ekranem OLED i kartą RTX 2060

Obecne laptopy gamingowe dzielimy na te, które się świecą niczym choinki i takie, które wyglądają minimalistycznie, niemalże wręcz ascetycznie. Są zwolennicy jednych i drugich. Dzisiaj bierzemy na warsztat kolejny kadłubek bazujący na Clevo. Mowa o Hyperbooku SL504, a więc konstrukcji wykorzystującej m.in. 15-calowy ekran. Kilka miesięcy temu sprawdzaliśmy 17-calową wersję Hyperbook SL704, która wypadła naprawdę dobrze, solidnie broniąc się przed throttlingiem i spadkami wydajności. Dzisiejszy model pod wieloma względami będzie zbliżony, przy czym pierwszą różnicą będzie oczywiście mniejszy rozmiar urządzenia. Drugą zmianą będzie sam ekran, ponieważ do testów zwerbowaliśmy wariant z matrycą 4K OLED.

Autor: Damian Marusiak

Matryce OLED 4K w obecnych laptopach pojawiają się bardzo rzadko. Przede wszystkim możemy je napotkać co najwyżej w konstrukcjach 15,6-calowych, ponieważ obecnie nie ma jeszcze matryc o większej przekątnej 17,3" (tutaj jednak zaczynają się pojawiać ekrany LCD typu Mini LED). Hyperbook jako jedyna firma w Polsce oferuje modele bazujące na Clevo, które mogą także posiadać ekrany OLED. Hyperbook SL504, o którym mówimy, jest obecnie najtańszym notebookiem na rynku, który może zostać wyposażony w taki ekran. Ekran typu OLED w tym momencie możemy sparować z kartami NVIDIA GeForce RTX 2060 lub GeForce RTX 2070 - w tym drugim wypadku jest to oczywiście bardziej rozsądne, ze względu na większą moc obliczeniową GPU. Wariant z RTX 2070 jednak dopiero się pojawi się w sprzedaży, więc nomen omen musieliśmy wziąć na warsztat słabszy układ GeForce RTX 2060.

Hyperbook SL504 to obecnie najtańszy laptop w Polsce, który może zostać wyposażony w matrycę 4K typu OLED. Do tego dochodzą także karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 2060 lub GeForce RTX 2070.

Notebook wyposażony został w układ graficzny NVIDII należący do architektury Turing. Karta NVIDIA GeForce RTX 2060 wykonana została w usprawnionym, 12 nm procesie technologicznym FFN (FinFET NVIDIA), zawierając 10,8 miliarda tranzystorów, zaś wszystko umieszczono na znacznie większej powierzchni wynoszącej 445 mm². W dużej mierze jest to związane z dodaniem dedykowanych rdzeni Tensor oraz jednostek RT, które w domyśle mają obsługiwać technologię śledzenia promieni w czasie rzeczywistym (Ray Tracing) oraz nową formę upscalingu (DLSS) bazującej na algorytmach sztucznej inteligencji. Bazowe taktowanie zastosowanej karty ustalone zostało na poziomie 960 MHz, natomiast w trybie GPU Boost 4.0 wzrasta do 1200 MHz. Stosunkowo niskie taktowanie nie pozostanie wprawdzie bez wpływu na ogólną wydajność, jednak z drugiej strony otrzymujemy znacznie bardziej energooszczędny układ, idealnie nadający się do tego typu konstrukcji. Współczynnik TDP karty wynosi skromne 90W. Pozostałe parametry prezentują się następująco - układ wyposażono w 6144 MB pamięci VRAM typu GDDR6 firmy Samsung na magistrali 192-bitowej i efektywnym taktowaniu rzędu 14000 MHz (14 Gbps). Daje to w przepustowość na poziomie 336 GB/s. Zastosowany chip graficzny TU106 posiada 48 jednostki renderujące (ROP), 120 jednostek teksturujących (TMU), 1920 rdzeni CUDA. 30 jednostek RT oraz 240 rdzeni Tensor.

Konfiguracja laptopa Hyperbook SL504:



Procesor Intel Core i7-9750H (2,6 - 4,5 GHz)

16 GB RAM DDR4 2666 MHz CL16

Karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 2060 6 GB GDDR6

Ekran 15,6" / 3840x2160 pikseli / OLED / błyszczący

Dysk SSD 1 TB M.2 / Samsung 970 EVO Plus / Interfejs PCIe x4 Gen.3 NVMe

System Microsoft Windows 10 Home w wersji 1909 (November Update)

Sercem testowanego laptopa został sześciordzeniowy Intel Core i7-9750H, którego oficjalna prezentacja miała miejsce w maju 2019 roku. Jest to przedstawiciel serii Coffee Lake-H Refresh, którą wyprodukowano w ulepszonym 14-nm procesie technologicznym. Układ charakteryzuje się bazowym taktowaniem wynoszącym 2,6 GHz z możliwością podbicia częstotliwości w trybie Turbo Boost 2.0 do poziomu 4,5 GHz. Warto dodać, że maksymalne taktowanie dla wszystkich obciążonych rdzeni wynosi 4,0 GHz. TDP układu zostało zwiększone i wynosi 55W, z możliwością automatycznego podniesienia do 90W przy obciążeniu trwającym do 96 sekund. Oprócz zwiększenia ilości rdzeni oraz wątków, procesor otrzymał większą ilość pamięci cache L3 (12 MB w porównaniu do 9 MB dla Core i7-8750H), a także wykorzystuje technologię Intel Hyper-Threading, dzięki czemu obsługuje maksymalnie 12 wątków. CPU ma zablokowany mnożnik, toteż nie ma możliwości dalszego podnoszenia wydajności poprzez OC.