Hyperbook L14 Ultra - test laptopa z długim czasem pracy na baterii

Nie tak dawno temu firma HP zaprezentowała swój najnowszy ultrabook Elite Dragonfly, który oprócz obecności procesorów Intel Core 8 generacji Whiskey Lake-U odznacza się także całkiem długim czasem pracy na baterii, który w specyficznych warunkach jest w stanie dobić nawet do 24,5 godzin. Dlaczego o nim wspominam? Ponieważ Hyperbook niedawno wprowadził do sprzedaży swojego najnowszego ultrabooka, który może okazać się jeszcze lepszym wyborem. Po pierwsze ma nowsze procesory. Po drugie deklarowany czas pracy na zasilaniu akumulatorowym sięga nawet 32 godzin. Po trzecie jest znacznie bardziej opłacalny cenowo od propozycji HP Elite Dragonfly. Co dokładnie możemy liczyć w przypadku najnowszej propozycji firmy - Hyperbooka L14 Ultra?

Autor: Damian Marusiak

Hyperbook L14 Ultra wyposażono w procesory Intel Core 10 generacji: Core i5-10210U lub Core i7-10510U. Mamy więc do czynienia z układami z rodziny Comet Lake-U. Za wyświetlanie obrazu będzie odpowiadał wyłącznie zintegrowany układ graficzny Intel UHD Graphics 620. W przypadku pamięci RAM do wyboru mamy maksymalnie 16 GB DDR4-2666 z opóźnieniami CL16. W odróżnieniu od innych ultrabooków, Hyperbook L14 Ultra pozwala na samodzielne włożenie pamięci do dwóch banków SO-DIMM. Za magazyn danych odpowiadać będą dyski SSD w dwóch slotach M.2. Wybór dysków dostępny jest w konfiguratorze na stronie producenta. W przypadku testowanego modelu zdecydowałem się na wybór wydajnego nośnika Samsung 970 EVO o pojemności 1 TB.

Hyperbook w ubiegłym miesiącu wprowadził na rynek ultrabooka L14 Ultra, który cechuje się obecnością procesorów Intel Core 10 generacji oraz 32-godzinnym czasem pracy na baterii.

Hyperbook L14 Ultra został wyposażony w najnowszy, 4-rdzeniowy i 8-wątkowy procesor Intel Core i7-10510U, należący do rodziny Intel Comet Lake-U i będący częścią dziesiątej generacji procesorów. Omawiana jednostka charakteryzuje się taktowaniem bazowym na poziomie 1,8 GHz z możliwością automatycznego podbicia w trybie Turbo Boost 2.0 do wartości maksymalnie 4,9 GHz. Działanie Turbo jest więc poprawione w porównaniu do starszych układów Kaby Lake Refresh oraz Whiskey Lake-U i to właściwie główna zmiana omawianego układu w porównaniu do poprzedników. Jako że mamy do czynienia z energooszczędnym układem wykonanym w 14 nm procesie technologicznym oczywistym jest, że będzie pobierał raczej niewiele mocy. Tak też jest w istocie, ponieważ TDP modelu Intel Core i7-10510U ustalone zostało na poziomie 15W. Procesor zastosowany w testowanym urządzeniu hybrydowym jest przylutowany do złącza BGA, tak więc nie ma możliwości jego wymiany. Ponadto zablokowany BIOS uniemożliwia jakiekolwiek próby OC. Jesteśmy zdani wyłącznie na działanie trybu Turbo Boost 2.0.

Konfiguracja Hyperbook L14 Ultra:



Procesor Intel Core i7-10510U (1,8 GHz - 4,9 GHz)

16 GB pamięci RAM DDR4 2666 MHz CL16

Zintegrowany układ Intel UHD Graphics 620

Matryca 14,0" / matowa IPS Low Power / rozdzielczość 1920x1080 pikseli

Dysk SSD Samsung 970 EVO M.2 / 1 TB / Interfejs PCIe x4 Gen.3 NVMe

System operacyjny Microsoft Windows 10 Home 1903 (May Update)

Wbudowany zintegrowany układ graficzny to stary, (nie)dobry Intel UHD Graphics 620, który delikatnie mówiąc - nie specjalnie radzi sobie w grach. Hyperbook L14 Ultra posiada militarny certyfikat MIL-STD-810G, podobnie jak wspomniany na początku HP Elite Dragonfly. Sam ekran z kolei to matryca IPS Full HD o przekątnej 14 cali z techniką Low Power. Matryca pobiera niewielkie pokłady energii, co w połączeniu z energooszczędnymi procesorami ma przełożyć się na ekstremalnie długi czas pracy na zasilaniu akumulatorowym (sama bateria ma również sporą pojemność - 73 Wh) sięgający nawet 32 godzin. Ponadto nie brakuje także wsparcia dla funkcji rozpoznawania twarzy Windows Hello. Wbudowana karta sieciowa AX201 cechuje się przepustowością sięgającą 2,4 Gbps.