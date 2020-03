Dell Alienware m15 może otrzymać układy AMD Radeon RX 5000

W styczniu podczas targów CES firma AMD ujawniła plany dotyczące wprowadzenia mobilnych wersji kart graficznych Radeon RX 5600M oraz Radeon RX 5700M. Dotychczas jednak nikt prócz Della nie zaprezentował jakichkolwiek modeli bazujących na tych układach GPU. W przypadku Della podczas targów CES pokazano wyłącznie jeden model Inspirona G15, który będzie wykorzystywał jednocześnie procesory AMD Ryzen serii 4000 oraz karty graficzne Radeon RX z rodziny Navi. Choć układy mogą być w ciekawy sposób konkurencyjne dla większości obecnej oferty NVIDII, nikt specjalnie nie ma chęci na wykorzystanie owych układów. Dell najwyraźniej jednak zamierza przygotować nie tylko Inspirony, ale również gamingowe modele Alienware na bazie kart Radeon RX serii 5000.

Dell przygotowuje nowe warianty laptopów Alienware m15, które będą wykorzystywać procesory Intel Comet Lake-H oraz karty graficzne AMD Radeon RX serii 5000.

Obecne laptopy Dell Alienware m15 R2 opierają się na procesorach Intel Coffee Lake-H Refresh (do Core i9-9980HK włącznie) oraz kartach NVIDIA GeForce RTX 20x0 (do RTX 2080 Max-Q Design włącznie) - co ciekawe do Polski wkrótce dotrą modele oparte o wspomniane podzespoły oraz ekran OLED 4K. Będzie to więc pierwsza tego typu konfiguracja dostępna w naszym kraju. Producent z pewnością już pracuje nad kolejną rewizją, która będzie wykorzystywała procesory Intel Core 10 generacji oraz karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 20x0 SUPER oraz AMD Radeon RX serii 5000. Obecność mobilnych Navi jest swego rodzaju nowością, bowiem dotychczas nigdzie nie spotkaliśmy się z tymi kartami, nie licząc rodzynka w postaci MSI Alpha 15.

Według informacji pochodzących z portalu Notebookcheck, Dell pracuje nad wariantami Alienware m15, opartymi o karty graficzne Radeon RX serii 5000 - w sprzedaży miałyby się pojawić wersje z odpowiednio Radeonem RX 5500M, Radeonem RX 5600M oraz Radeonem RX 5700M (który jest mobilnym odpowiednikiem desktopowej karty Radeon RX 5700, nie wersji XT). W bazie 3DMark pojawił się jeden z takich laptopów, który oprócz karty RX 5500M został także wyposażony w 6-rdzeniowy i 12-wątkowy procesor Intel Core i7-10750H. Oficjalna data prezentacji nie jest znana, ale z pewnością zbiegnie się z premierą procesorów Intel Comet Lake-H (początek kwietnia).

