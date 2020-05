Nokia 6.3 od HMD otrzyma mocniejszy procesor Snapdragon 730

HMD Global, obecny właściciel marki Nokia skupia się głównie na produkcji urządzeń budżetowych oraz tych przynależących do średniego segmentu cenowego. W portfolio próżno szukać pełnoprawnego flagowca, który mógłby stawać w szranki z innymi topowymi modelami konkurencji. Nie oznacza to niestety stabilnej pozycji na rynku średniaków. Firma radzi sobie nie najlepiej, choć skłamałbym, pisząc, że jest źle. Możliwe, że z tego powodu dojdzie do zmian w strategi giganta, który nieco obniży liczbę planowanych na najbliższy czas modeli. Wątpię natomiast, że zrezygnuje ze smartfona Nokia 6.3. Szczególnie że właśnie dowiedzieliśmy się o nim kilku interesujących rzeczy.

Nokia 6.3 powinna zadebiutować w drugiej połowie roku. Dziś dowiedzieliśmy się, że średniak od HMD Global otrzyma najpewniej układ Qulacomm Snapdragon 730 oraz poczwórny aparat sygnowany marką ZEISS.

O Nokii 6.3 mówi się już od jakiegoś czasu. W założeniach urządzenie ma być typowym średniakiem o niewymagającej specyfikacji technicznej oraz przyjemnym charakterystycznym wyglądzie. Tylny panel z aparatem zamkniętym w okrągłym module, pod którym znajdzie się czytnik linii papilarnych, wygląda ciekawie na tle coraz nudniejszych propozycji konkurencji. Na pozostałą część wyglądu, szczególnie tą odnoszącą się do frontowego panelu oraz ramek, musimy jeszcze zaczekać. Nie oznacza to, że sprzęt jest dla nas jedną wielką niewiadomą. Co to, to nie. Znamy już jego częściową specyfikację techniczną, z której najciekawiej przedstawia się zastosowany procesor.



fot. Nokiapoweruser

Jeśli doniesienia potwierdzą się, w modelu Nokia 6.3 znajdziemy układ Qualcomm Snapdragon 730. To istotna zmiana względem wcześniejszych doniesień, w których przewijały się nazwy Snapdragon 670 oraz Snapdragon 676. Nowsza i mocniejsza jednostka to dobry wybór, gdyż poza większą wydajnością będziemy mogli liczyć na rozsądniejszy pobór energii z akumulatora. Istotna będzie również obecność aparatu składającego się z 24 Mpix jednostki głównej, 12 Mpix szerokiego kąta, 2 Mpix jednostki do zdjęć makro oraz 2 Mpix czujnika głębi. Moduł to aparatura sygnowana marką ZEISS. Wspomina się również o obecności 6,2-calowego ekranu Full HD+ o proporcjach 20:9 oraz o akumulatorze 4000 mAh.



fot. Nokiapoweruser

Źródło: Nokiapoweruser