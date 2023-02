Niższe ceny na procesory, karty graficzne, dyski SSD, laptopy i monitory w x-kom. Jest też promocja na Samsung Galaxy S23

IEM zbliża się wielkimi krokami, więc x-kom przygotował promocję, w której sprzęty gamingowe można kupić nawet do 1000 zł taniej. Trwa także przedsprzedaż najnowszych smartfonów Samsung Galaxy S23, podczas której można zamówić najnowsze smartfony Samsunga w obniżonej. Postaw na najlepsze gamingowe sprzęty, a te znajdziesz oczywiście w x-komie. Co więcej teraz z tej okazji sklep przygotował specjalną promocję, gdzie znajdziesz wszystko co niezbędne, w tym m.in.: laptopy, procesory, monitory, dyski SSD i wiele więcej.

Niższe ceny na procesory, karty graficzne, dyski SSD, laptopy i monitory w x-kom. Jest też promocja na zakup Samsung Galaxy S23.

Aby skorzystać z promocji wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją, aktywować kod rabatowy: e-sport i dokończyć składanie zamówienia. Promocja obowiązuje do 12.02.2023 roku lub wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Jedna osoba może zakupić tylko jedną sztukę każdego produktu promocyjnego.

Przecena: 419 → 389 złotych

Przecena: 1999 → 1899 złotych

Przecena: 6250 → 5400 złotych

Przecena: 4399 → 3999 złotych

Przecena: 2599 → 2299 złotych

Przecena: 279 → 249 złotych

Przecena: 999 → 799 złotych

Przecena: 5449 → 3999 złotych

Smartfony Samsung Galaxy S23 już w przedsprzedaży

W środę Samsung zaprezentował swoje nowe, galaktyczne smartfony. Wśród nich poznaliśmy oczywiście model Galaxy 23. Jest on napędzany przez najnowszy procesor Snapdragon 8 Gen 2, wyposażony został także w trzy obiektywy na tylnej obudowie: 50 Mpix, u12 Mpix oraz 10 Mpix. W Galaxy S23 znalazła się też bateria o pojemności 3900 mAh, którą naładujemy z maksymalną mocą 25 W. Telefon dostępny jest w wersji z 8 GB pamięci RAM oraz 128 GB lub 256 GB pamięci na dane. Co ciekawe, teraz w x-komie możesz zamówić premierowy model z wyższą pamięcią w promocji. Dzięki czemu Samsunga Galaxy S23 256GB możesz kupić w cenie smartfona z niższą pamięcią. Chcesz jeszcze bardziej obniżyć cenę? Oto kilka możliwości:

Dodaj do koszyka premierowego Samsunga S23 i użyj kodu: GALAXYS23 , a cena smartfona zostanie obniżona o 200 zł .

, a cena smartfona zostanie . Jeśli zdecydujesz się na zakup smartfona Samsung S23 na raty, otrzymasz jedną ratę gratis .

. Jeśli zakupisz w x-komie Samsunga S23 z zalogowanego konta, które posiada odpowiednie zgody marketingowe do otrzymania bonu, dodaj opinię ze zdjęciem zaczynając ją od #Promocja-Galaxy . Dzięki temu możesz otrzymać voucher o wartości 300 zł na kolejne zakupy w x-komie przy zakupach za minimum 600 zł.

. Dzięki temu możesz otrzymać voucher o wartości 300 zł na kolejne zakupy w x-komie przy zakupach za minimum 600 zł. Oprócz tego w promocji od Samsunga możesz otrzymać zwrot 500 zł za zutylizowanie starego telefonu. Zwrot otrzymasz po aktywacji telefonu i wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

Źródło: x-kom