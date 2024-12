Nintendo Game Boy Advance wraca do gry. Nowy handheld Anbernic RG 34XX już dostępny do kupienia

Znany chiński producent handheldów do retro gier, a od niedawna również bezprzewodowych kontrolerów, wprowadził do oferty kolejny model, który tym razem swoim wyglądem nawiązuje do konsoli Nintendo Game Boy Advance. Anbernic po raz kolejny postanowił pozostać przy tym samym chipie od marki Allwinner, który pozwoli rozegrać nawet niektóre tytuły z konsoli Sony PSP. Przyjrzyjmy się więc bliżej temu, co dokładnie oferuje nam tytułowa nowość.

Nowy handheld do retro gier od marki Anbernic jest już dostępny do kupienia. Model RG 34XX zaoferuje nam istny powrót do przeszłości, gdyż odwzorowuje konsolę Nintendo Game Boy Advance niemal 1:1.

Nintendo Game Boy Advance to piąta (zaraz po Sony PSP - 82,5 mln) najlepiej sprzedająca się przenośna konsola w historii (81,51 mln). Nic więc dziwnego, że obecnie producenci handheldów do retro gier starają się skopiować jej wygląd. Oczywiście Anbernic RG 34XX różni się od oryginału w kwestii wydajności, a także pod względem obsługi nowszych technologii, natomiast w aspekcie designu jest bliźniaczo podobny do konsoli od Nintendo. Za jego wydajność odpowiada chip Allwinner H700, który może skorzystać z 1 GB pamięci RAM w standardzie LPDDR4. Na froncie znajdziemy 3,4-calowy ekran IPS o rozdzielczości 720 x 480 pikseli.

Anbernic RG 34XX Procesor Allwinner H700 (28 nm)

4 x 1,5 GHz Cortex-A53 Układ graficzny Mali-G31 MP2 Pamięć RAM 1 GB LPDDR4 Pamięć wbudowana Brak Wyświetlacz 3,4" 720 x 480 px, IPS Łączność Wi-Fi 5, Bluetooth 4.2 Porty, złącza i sloty 2 x Slot na karty microSD (max. 512 GB)

1 x Audio-Jack 3,5 mm

1 x USB typu C

1 x HDMI Akumulator 3500 mAh Wymiary i waga 181 x 102 x 40 mm / 328 g Wersje kolorystyczne Indigo, Black, Transparent red, Transparent green System Linux Cena 32GB - 63,99 dolarów

32 GB + 64 GB - 71,99 dolarów

32 GB + 128 GB - 78,99 dolarów

32 GB + 256 GB - 93,99 dolarów





Nintendo Game Boy Advance dla porównania (fot. Wikipedia)

Zamiast wejścia na kartridże nowość od Anbernica zaoferuje nam dwa sloty na karty pamięci microSD (sprzęt nie ma pamięci wbudowanej). Spotkamy się także z portem USB typu C oraz złączem słuchawkowym. Rozgrywkę będziemy w stanie przenieść również na zewnętrzny ekran przez obecność złącza HDMI. Akumulator o pojemności 3500 mAh ma nam zapewnić 7 godzin pracy - natomiast są to zapewnienia producenta, do których warto podchodzić z przymrużeniem oka. Zakupu możemy dokonać na oficjalnej stronie internetowej tego producenta, jednak należy pamiętać, że ceny podane w tabeli nie zawierają dodatkowych kosztów, więc ostateczne kwoty będą się od nich różniły.

Źródło: Anbernic