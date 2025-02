Anbernic RG 406H - nowy handheld do retro gier, który zastąpi Ci konsolę Sony PSP. System Android, ekran IPS i podświetlenie RGB

Anbernic to coraz bardziej znany producent handheldów do retro gier (a od niedawna również kontrolerów), który właśnie szykuje się do wprowadzenia kolejnego modelu. Tym razem możemy liczyć na nieco wydajniejszą konstrukcję, która zapewni nam możliwość rozgrywki praktycznie we wszystkie tytuły z konsoli Sony PSP (w wyższych rozdzielczościach od natywnej) i niektóre z Sony PlayStation 2. Nie zabraknie wytrzymałych, a zarazem podświetlanych gałek analogowych.

Anbernic RG 406H to drugi handheld do retro gier ze stosunkowo nowej serii, w której urządzenia wyposażone są w całkiem wydajny chip, podświetlane gałki analogowe, a także system Android i dotykowy wyświetlacz IPS.

Nowość od Anbernica wkroczy do sprzedaży lada moment, choć pod względem specyfikacji ten handheld do retro gier nie różni się znacząco od swojego brata, jakim jest Anbernic RG 406V (V od Vertical [ang. wertykalny, pionowy] - ma to związek z samą konstrukcją i proporcjami ekranu). Ponownie otrzymujemy 4-calowy, laminowany ekran IPS o rozdzielczości 960 x 720 pikseli. Za wydajność odpowiada chip Unisoc Tiger T820, którego dopełnia 8 GB pamięci RAM oraz 128 GB pamięci na dane (tę można rozszerzyć poprzez slot na karty microSD).

Anbernic RG 406H Procesor Unisoc Tiger T820 (6 nm)

1 x 2,7 GHz Cortex-A76

3 x 2,3 GHz Cortex-A76

4 x 2,1 GHz Cortex-A55 Układ graficzny Mali-G57 MP4 (850 MHz) Pamięć RAM 8 GB LPDDR4X Pamięć wbudowana 128 GB UFS 2.2 Wyświetlacz 4" 960 x 720 px, IPS Łączność Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 Porty, złącza i sloty 1 x Slot na karty microSD (do 2 TB)

1 x Audio-Jack 3,5 mm

1 x USB typu C Akumulator 5000 mAh Wymiary i waga Brak informacji Wersje kolorystyczne Transparent Purple, White, Black Dostępność 19 listopada 2024 roku (godz. 11:00) System Android 13 Cena Bez karty microSD - 157,99 dolarów

+128 GB microSD - 172,99 dolarów

+256 GB microSD - 187,99 dolarów

Ponadto do dyspozycji otrzymujemy port USB typu C (wyjście wideo), gniazdo słuchawkowe, a także łączność Wi-Fi i Bluetooth. Na pokładzie nie zabrakło gałek analogowych i przycisków spustowych, które oparte są na czujnikach z efektem Halla. Te pierwsze mogą dodatkowo skorzystać z podświetlenia RGB. Za dobry czas pracy ma z kolei odpowiadać akumulator o pojemności 5000 mAh. Całość operuje na systemie Android 13, więc możliwości mamy tutaj całkiem spore. Nowość wkroczy do sprzedaży już 19 listopada 2024 roku, a na start przewidziano zniżkę w formie kuponu, który obniży cenę o 10 dolarów. Zakupu dokonamy na oficjalnej stronie internetowej producenta.

