Nike Air Max 1000 - buty, które (prawie) w całości wydrukowano na drukarce 3D. Efekt współpracy z firmą Zellerfeld

Jednym z najważniejszych elementów naszego ubioru bez wątpienia są buty. W tym segmencie większość osób z pewnością kojarzy serię Air Max, którą firma Nike wprowadziła na rynek w 1987 roku. Wtedy to ukazał się kultowy model Nike Air Max 1, który został wyposażony w lepszy system amortyzacji (poduszka powietrzna na tyle konstrukcji). Na wydarzeniu ComplexCon firma pokazała nowocześniejszą odsłonę tych butów, którą wydrukowano na drukarce 3D.

Nike Air Max 1000 to pierwsze buty tej firmy, które zostały wydrukowane na drukarce 3D. Projekt odnosi się do kultowego modelu Nike Air Max 1, który został wprowadzony na rynek w 1987 roku i zapoczątkował całą serię.

ComplexCon to doroczne wydarzenie, na którym prezentowane są nowości ze świata mody, sztuki i innowacji. Tym razem odbyło się ono w Las Vegas. Na nim swoją premierę miał omawiany model sneakersów (sportowe obuwie, które dziś wiele osób nosi na co dzień) Nike Air Max 1000. Firma w wiadomości prasowej zaznaczyła, że buty będą możliwe do wygrania na wspomnianym wydarzeniu. Podkreślono także, że wariant jest ograniczony pod kątem dostępności właśnie do tego miejsca. Nie powinniśmy się więc spodziewać, że sneakersy trafią na rynek w przyszłości, choć nie jest to zupełnie wykluczone.

Przedsiębiorstwo Nike współpracowało przy tym projekcie z firmą Zellerfeld, która już dziś oferuje sposobność zakupu butów wydrukowanych na drukarce 3D. Oczywiście w przypadku Nike Air Max 1000 wydrukowana została cała konstrukcja, ale bez poduszki powietrznej. Osoby, które mogły przetestować obuwie, zwracają głównie uwagę na jego lekkość. Materiał, z którego zostało wykonane, jest bardzo elastyczny, ale nie podano do wiadomości publicznej, z czym dokładnie mamy do czynienia. Na wydarzeniu przedstawiono także inne wersje kolorystyczne - niektóre z nich można zobaczyć na poniższym materiale wideo. Użycie druku 3D w wypadku butów nie jest co prawda zupełną nowością, gdyż do tej pory wydrukowane fragmenty obuwia były stosowane w modelach różnych popularnych marek, ale niewiele jest przypadków, gdzie z tej technologii skorzystano do całościowego wydruku.

Źródło: Nike, The Verge, Goat, Ikona mobilna - Icons8