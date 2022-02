Netflix - filmowe i serialowe premiery na 1 - 14 lutego 2022: Dokument pt. Oszust z Tindera i 4. sezon serialu Rozczarowani

Choć na Netfliksie nie zawsze należy liczyć jedynie na relatywnie świeże tytuły, to platforma przynosi sporo sprawdzonych hitów oraz ciekawych produkcji własnych. Przyznać jednak trzeba, że Netflix wciąż budzi zainteresowanie. Dlatego też po raz kolejny sprawdzamy, co też bardziej lub mniej ciekawego pojawi się w serwisie w najbliższym czasie. Licząc także na czytelników PurePC zachęcam do dzielenia się w komentarzach tytułami ciekawych produkcji, które zdołaliście obejrzeć ostatnio zarówno na Netfliksie, jak i na platformach konkurencyjnych. Prócz kilku wybranych, dobrze rokujących tytułów, na końcu newsa znajdziecie również listę skrótową, dotyczącą wszystkich premier na nadchodzące dwa tygodnie.

Sprawdzamy co przyniesie pierwsza połowa lutego na platformie Netflix. W repertuarze m.in. dokument pt. Oszust z Tindera oraz czwarty już sezon animowanego serialu dla dorosłych pt. Rozczarowani.

Raising Dion: Sezon 2

Opis: Samotna mama ukrywa supermoce swojego syna, aby chronić go przed światem, a przy tym stara się ustalić, skąd właściwie się wzięły i jak zginął jej mąż.

Występują: Alisha Wainwright, Ja'Siah Young, Ali Ahn

Światowa data premiery: 1 lutego 2022

W Netflix od: 1 lutego 2022

Tytuł oryginalny: Raising Dion

Gatunek: Dramat, sci-fi

Kraj produkcji: USA

Ocena na portalu IMDb: 7,2

Ocena na portalu Filmweb: 6,7

Mroczne pożądanie: Sezon 2 (Dark Desire)

Opis: Mężatka Alma wyjeżdża na weekend, który zapewnia jej cały wachlarz emocji - rozbudza namiętność, kończy się tragedią i zmusza do zadania trudnych pytań o najbliższych.

Występują: Maite Perroni, Erik Hayser, Jorge Poza

Światowa data premiery: 2 lutego 2022

W Netflix od: 2 lutego 2022

Tytuł oryginalny: Oscuro deseo

Gatunek: Thriller

Kraj produkcji: Meksyk

Ocena na portalu IMDb: 6,5

Ocena na portalu Filmweb: 7,2

Oszust z Tindera (The Tinder Swindler)

Opis: Podając się za bogatego potentata diamentów, uwodził kobiety w sieci, a następnie wyłudzał od nich miliony dolarów. Teraz niektóre ofiary planują zemstę.

Występują: -

Światowa data premiery: 2 lutego 2022

W Netflix od: 2 lutego 2022

Tytuł oryginalny: The Tinder Swindler

Gatunek: Dokumentalny

Kraj produkcji: Wielka Brytania

Ocena na portalu IMDb: Jeszcze brak

Ocena na portalu Filmweb: Jeszcze brak

Murderville: Sezon 1

Opis: W tej improwizowanej komedii kryminalnej ekscentryczny detektyw Terry Seattle prosi zaproszone gwiazdy o pomoc w rozwikłaniu tajemnicy serii zabójstw.

Występują: Will Arnett, Lilan Bowden, Haneefah Wood

Światowa data premiery: 3 lutego 2022

W Netflix od: 3 lutego 2022

Tytuł oryginalny: Murderville

Gatunek: Komedia kryminalna

Kraj produkcji: USA

Ocena na portalu IMDb: Jeszcze brak

Ocena na portalu Filmweb: Jeszcze brak

Rozczarowani: Sezon 4 (Disenchantment)

Opis: Nadużywająca alkoholu księżniczka oraz jej zadziorny elf, a zarazem osobisty demon wpadają w liczne tarapaty.

Występują: Abbi Jacobson, Eric André, Nat Faxon

Światowa data premiery: 9 lutego 2022

W Netflix od: 9 lutego 2022

Tytuł oryginalny: Disenchantment

Gatunek: Fantasy, komedia, przygodowy

Kraj produkcji: USA

Ocena na portalu IMDb: 7,2

Ocena na portalu Filmweb: 7,2

Bigbug

Opis: Rok 2045. Większość czynności wykonuje sztuczna inteligencja, nawet u nostalgicznej Alice. Kiedy roboty dokonują zamachu stanu, jej androidy starannie zamykają drzwi.

Występują: Dominique Pinon, Elsa Zylberstein, André Dussollier

Światowa data premiery: 11 lutego 2022

W Netflix od: 11 lutego 2022

Tytuł oryginalny: Bigbug

Gatunek: Komedia, sci-fi

Kraj produkcji: Francja

Ocena na portalu IMDb: Jeszcze brak

Ocena na portalu Filmweb: Jeszcze brak

Pełna lista premier Netflix w dniach 1 - 14 lutego 2022:

1 lutego 2022:

Moja przyjaciółka Anne Frank

Raising Dion: Sezon 2

Koci Domek Gabi: Sezon 4

The Apprentice: ONE Championship Edition: Sezon 1

Mroczne pożądanie: Sezon 2

Oszust z Tindera

Pożeracz mięsa: Sezon 10, część 2

3 lutego 2022:

Ola poszukuje: Sezon 1

Murderville: Sezon 1

Kid Cosmic: Sezon 3

4 lutego 2022:

Słodkie Magnolie: Sezon 2

Przez moje okno

Endless Loop

8 lutego 2022:

Child of Kamiari Month

Miłość jest ślepa: Japonia, pierwsze 5 odcinków

Ms. Pat: Y’all Wanna Hear Something Crazy?: Stand-up

9 lutego 2022:

Rozczarowani: Sezon 4

Dorwać mordercę: Sezon 2

Przywilej

Pomysły na sprzedaż: Sezon 1

10 lutego 2022:

Pod wiatr

Póki życie nas nie rozłączy: Sezon 1

11 lutego 2022:

Toy Boy: Sezon 2

Kim jest Anna?: Miniserial

Miłość jest ślepa, nowe odcinki

Love Tactics

Love and Leashes

Anne+: Film

Bigbug

Wysoka dziewczyna 2

14 lutego 2022:

Wierność: Sezon 1

Fishbowl Wives: Sezon 1



Źródło: Netflix