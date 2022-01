Netflix – filmowe i serialowe premiery na 24 - 30 stycznia 2022: Serial pt. Neymar: Perfekcyjny chaos oraz anime The Orbital Children

Choć na Netfliksie nie zawsze należy liczyć jedynie na relatywnie świeże kinowe tytuły, to platforma przynosi często sporo sprawdzonych hitów oraz własnych ciekawych produkcji (często, nie znaczy niestety zawsze). Przyznać jednak trzeba, że Netflix wciąż budzi zainteresowanie, podobnie jak niniejsza cotygodniowa lista. Jak co tydzień sprawdzamy więc, co też bardziej lub mniej ciekawego pojawi się w serwisie. Licząc także na czytelników PurePC zachęcam do dzielenia się w komentarzach tytułami ciekawych produkcji, które zdołaliście obejrzeć ostatnio zarówno na Netfliksie, jak i na platformach konkurencyjnych. Prócz kilku wybranych, dobrze rokujących tytułów, na końcu newsa znajdziecie również listę skrótową, dotyczącą wszystkich premier w nowym tygodniu.

Sprawdzamy co przyniesie tydzień 24 - 30 stycznia 2022 na platformie Netflix. Zaciekawić powinien chociażby miniserial pt. Neymar: Perfekcyjny chaos. A dla fanów zombie - horror pt. All of us are dead.

Neymar: Perfekcyjny chaos: Miniserial (Neymar: The Perfect Chaos)

Opis: Uwielbiany i krytykowany Neymar opowiada o blaskach i cieniach swojego życia prywatnego i błyskotliwej kariery piłkarskiej.

Występują: David Beckham, Neymar, Lionel Messi

Światowa data premiery: 25 stycznia 2022

W Netflix od: 25 stycznia 2022

Tytuł oryginalny: Neymar: The Perfect Chaos

Gatunek: Dokumentalny, sportowy

Kraj produkcji: USA

Ocena na portalu IMDb: Jeszcze brak

Ocena na portalu Filmweb: Jeszcze brak

Wybrana: Sezon 1 (Chosen)

Opis: Świat nastolatki wywraca się do góry nogami, gdy odkrywa niepokojącą prawdę czającą się w jej pozornie spokojnym, duńskim miasteczku.

Występują: Malaika Mosendane, Andrea Heick Gadeberg, Andreas Dittmer

Światowa data premiery: 27 stycznia 2022

W Netflix od: 27 stycznia 2022

Tytuł oryginalny: Chosen

Gatunek: Dramat, tajemnica, sci-fi

Kraj produkcji: Dania

Ocena na portalu IMDb: Jeszcze brak

Ocena na portalu Filmweb: Jeszcze brak

Wrobieni: Zagadka sycylijskiego morderstwa: Sezon 1 (Incastrati)

Opis: Dwóch pechowych techników telewizyjnych natrafia na miejsce zbrodni. Wszelkie działania, by nie stać się podejrzanymi, wpędzają ich w coraz większe kłopoty.

Występują: Salvatore Ficarra, Picone, Anna Favella

Światowa data premiery: 1 stycznia 2022

W Netflix od: 27 stycznia 2022

Tytuł oryginalny: Incastrati

Gatunek: Komedia kryminalna

Kraj produkcji: Włochy

Ocena na portalu IMDb: 6,9

Ocena na portalu Filmweb: brak

The Orbital Children (Chikyûgai-shônen-shôjo)

Opis: W wyniku wypadku na stacji kosmicznej grupa dzieci — dwoje urodzonych na Księżycu i troje Ziemian — musi walczyć o przetrwanie bez pomocy dorosłych.

Występują: Kenshô Ono, Mariya Ise, Chinatsu Akasaki

Światowa data premiery: 28 stycznia 2022

W Netflix od: 28 stycznia 2022

Tytuł oryginalny: Chikyûgai-shônen-shôjo

Gatunek: Anime

Kraj produkcji: Japonia

Ocena na portalu IMDb: 6,9

Ocena na portalu Filmweb: brak

Z zimnej strefy: Sezon 1 (In from the Cold)

Opis: Życie pewnej kobiety staje na głowie, gdy musi wybierać między utratą bezpieczeństwa rodziny a powrotem do dawnego życia genetycznie zmodyfikowanej rosyjskiej agentki.

Występują: Margarita Levieva, Cillian O'Sullivan, Lydia Fleming

Światowa data premiery: 28 stycznia 2022

W Netflix od: 28 stycznia 2022

Tytuł oryginalny: In from the Cold

Gatunek: Thriller

Kraj produkcji: USA

Ocena na portalu IMDb: Jeszcze brak

Ocena na portalu Filmweb: Jeszcze brak

Kobieta z domu naprzeciwko dziewczyny w oknie: Sezon 1 (The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window)

Opis: Anna, która obserwuje świat z okna salonu, obiera sobie za cel nowego, przystojnego sąsiada i niewiele później staje się świadkiem makabrycznego morderstwa.

Występują: Michael Ealy, Appy Pratt, Nicole Pulliam

Światowa data premiery: 28 stycznia 2022

W Netflix od: 28 stycznia 2022

Tytuł oryginalny: The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window

Gatunek: Dramat, komedia

Kraj produkcji: USA

Ocena na portalu IMDb: Jeszcze brak

Ocena na portalu Filmweb: Jeszcze brak

All of us are dead (Ji-geum U-ri Hak-gyo-neun)

Opis: Gdy w szkole wybucha epidemia wirusa zombie, uczniowie muszą znaleźć drogę ucieczki, zanim zakażenie zmieni ich w potwory.

Występują: Harrison Xu, Victoria Grace, Darren Keilan

Światowa data premiery: 28 stycznia 2022

W Netflix od: 28 stycznia 2022

Tytuł oryginalny: Ji-geum U-ri Hak-gyo-neun

Gatunek: Horror

Kraj produkcji: Korea Południowa

Ocena na portalu IMDb: Jeszcze brak

Ocena na portalu Filmweb: Jeszcze brak

Pełna lista premier Netflix w dniach 24 - 30 stycznia 2022:

24 stycznia 2022 (poniedziałek):

Trzy piosenki dla Benazir

Trzy piosenki dla Benazir 25 stycznia 2022 (wtorek):

Snowpiercer: Sezon 3, nowe odcinki co tydzień

Neymar: Perfekcyjny chaos: Miniserial

Azaz Ansari: Nightclub Comedian

Snowpiercer: Sezon 3, nowe odcinki co tydzień Neymar: Perfekcyjny chaos: Miniserial Azaz Ansari: Nightclub Comedian 27 stycznia 2022 (czwartek):

Wybrana: Sezon 1

Jestem Georgina: Sezon 1

Wrobieni: Zagadka sycylijskiego morderstwa: Sezon 1

Wybrana: Sezon 1 Jestem Georgina: Sezon 1 Wrobieni: Zagadka sycylijskiego morderstwa: Sezon 1 28 stycznia 2022 (piątek):

Ciekawe pytania Jonathana Van Nessa

The Orbital Children: Sezon 1

Angry Birds: Letnie szaleństwo: Sezon 1

Z zimnej strefy: Sezon 1

Gramy u siebie

Kobieta z domu naprzeciwko dziewczyny w oknie: Sezon 1

All of us are dead: Sezon 1

Feria: najciemniejsze światło: Sezon 1

Ciekawe pytania Jonathana Van Nessa The Orbital Children: Sezon 1 Angry Birds: Letnie szaleństwo: Sezon 1 Z zimnej strefy: Sezon 1 Gramy u siebie Kobieta z domu naprzeciwko dziewczyny w oknie: Sezon 1 All of us are dead: Sezon 1 Feria: najciemniejsze światło: Sezon 1 29 stycznia 2022 (sobota):

Bulgasal: Nieśmiertelni - nowy odcinek

The Falls

Źródło: Netflix