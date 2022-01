Netflix – filmowe i serialowe premiery na 17 - 23 stycznia 2022: 4. sezon serialu Ozark oraz 2. sezon Dota: Dragon's Blood

Choć na Netfliksie nie zawsze należy liczyć jedynie na relatywnie świeże kinowe tytuły, to platforma przynosi często sporo sprawdzonych hitów oraz własnych ciekawych produkcji (często, nie znaczy niestety zawsze). Przyznać jednak trzeba, że Netflix wciąż budzi zainteresowanie, podobnie jak niniejsza cotygodniowa lista. Jak co tydzień sprawdzamy więc, co też bardziej lub mniej ciekawego pojawi się w serwisie. Licząc także na czytelników PurePC zachęcam do dzielenia się w komentarzach tytułami ciekawych produkcji, które zdołaliście obejrzeć ostatnio zarówno na Netfliksie, jak i na platformach konkurencyjnych. Prócz kilku wybranych, dobrze rokujących tytułów, na końcu newsa znajdziecie również listę skrótową, dotyczącą wszystkich premier w nowym tygodniu.

Co przyniesie 17 - 23 stycznia 2022 na platformie Netflix? W repertuarze m.in. czwarty sezon serialu Ozark oraz drugi sezon Dota: Dragon's Blood.

Monachium: W obliczu wojny (Munich - The Edge of War)

Opis: Jesienią 1938 roku brytyjski urzędnik i niemiecki dyplomata spotykają się w Monachium i wspólnie próbują zapobiec wybuchowi wojny.

Występują: George MacKay, Jannis Niewöhner, Jeremy Irons

Światowa data premiery: 13 października 2021

W Netflix od: 21 stycznia 2022

Tytuł oryginalny: Munich - The Edge of War

Gatunek: Thriller: Szpiegowski

Kraj produkcji: Wielka Brytania

Ocena na portalu IMDb: 6,7

Ocena na portalu Filmweb: 3,5

Dota: Dragon's Blood: Księga 2

Opis: Smoczy Rycerz Davion przemierza świat w celu niszczenia zła. Po drodze spotyka potężną rasę prasmoków oraz księżycową księżniczkę Miranę.

Występują: Yuri Lowenthal, Lara Puler, Dee Bradley Baker

Światowa data premiery: 18 stycznia 2021

W Netflix od: 18 stycznia 2021

Tytuł oryginalny: Dota: Dragon's Blood

Gatunek: Fantasy, przygodowe, anime

Kraj produkcji: USA

Ocena na portalu IMDb: 7,9

Ocena na portalu Filmweb: 7,3

El marginal: Sezon 4

Opis: Do więzienia trafia były policjant, który ma za zadanie zdobyć informacje o miejscu przebywania porwanej córki argentyńskiego sędziego.

Występują: Martina Gusman, Gerardo Romano, Claudio Rissi

Światowa data premiery: 19 stycznia 202

W Netflix od: 19 stycznia 202

Tytuł oryginalny: El marginal

Gatunek: Kryminał

Kraj produkcji: Argentyna

Ocena na portalu IMDb: 8,2

Ocena na portalu Filmweb: 7,4

Ozark: Sezon 4

Opis: Doradca finansowy ucieka z rodziną z Chicago do Krainy Ozark w stanie Missouri, gdzie musi wyprać 500 milionów dolarów, by spłacić swój dług wobec bossa narkotykowego.

Występują: Jason Bateman, Laura Linney: Sofia Hublitz

Światowa data premiery: 21 stycznia 2021

W Netflix od: 21 stycznia 2021

Tytuł oryginalny: Ozark

Gatunek: Dramat, kryminał

Kraj produkcji: USA

Ocena na portalu IMDb: 8,4

Ocena na portalu Filmweb: 7,6

Skrzypce mojego ojca (My Father's Violin)

Opis: Dzięki wspólnym trudnym przeżyciom i miłości do muzyki osierocona dziewczynka nawiązuje więź ze swoim zdystansowanym wujkiem – odnoszącym sukcesy skrzypkiem.

Występują: Engin Altan Düzyatan, Belçim Bilgin, Gülizar Nisa Uray

Światowa data premiery: 21 stycznia 2021

W Netflix od: 21 stycznia 2021

Tytuł oryginalny: My Father's Violin

Gatunek: Dramat

Kraj produkcji: Turcja

Ocena na portalu IMDb: Brak

Ocena na portalu Filmweb: Brak

