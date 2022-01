Netflix – filmowe i serialowe premiery na 10 - 16 stycznia 2022: Nowy serial grozy "Archiwum 81" oraz 3. sezon serialu "After Life"

Choć na Netfliksie nie zawsze należy liczyć jedynie na relatywnie świeże kinowe tytuły, to platforma przynosi często sporo sprawdzonych hitów oraz własnych ciekawych produkcji (często, nie znaczy niestety zawsze). Przyznać jednak trzeba, że Netflix wciąż budzi zainteresowanie, podobnie jak niniejsza cotygodniowa lista. Jak co tydzień sprawdzamy więc, co też bardziej lub mniej ciekawego pojawi się w serwisie. Licząc także na czytelników PurePC zachęcam do dzielenia się w komentarzach tytułami ciekawych produkcji, które zdołaliście obejrzeć ostatnio zarówno na Netfliksie, jak i na platformach konkurencyjnych. Prócz kilku wybranych, dobrze rokujących tytułów, na końcu newsa znajdziecie również listę skrótową, dotyczącą wszystkich premier w nowym tygodniu.

Co przyniesie tydzień 10 - 16 stycznia 2022 na platformie Netflix? Przede wszystkim kilka nowych, dobrze zapowiadających się seriali ("Dziennikarka"", "Archiwum 81"), ale i kilka serialowych powrotów ("Undercover", "After Life").

Undercover: Sezon 3

Opis: Dwójka tajnych agentów bierze na cel ważnego producenta ecstasy wiodącego luksusowe życie na holendersko-belgijskim pograniczu.

Występują: Tom Waes, Frank Lammers, Elise Schaap

Światowa data premiery: 10 stycznia 2022

W Netflix od: 10 stycznia 2022

Tytuł oryginalny: Undercover

Gatunek: Dramat, kryminał

Kraj produkcji: Belgia

Ocena na portalu IMDb: 7,8

Ocena na portalu Filmweb: 7,1

Dziennikarka: Sezon 1 (The Journalist)

Opis: Zaangażowana dziennikarka wytrwale poszukuje prawdy o rządowym skandalu korupcyjnym, nie bacząc na wysiłki wpływowych wrogów, aby zneutralizować jej doniesienia.

Występują: Ryôko Yonekura, Johanna Yukiko Haneda, Ren Hanami

Światowa data premiery: 13 stycznia 2022

W Netflix od: 13 stycznia 2022

Tytuł oryginalny: Shinbun Kisha

Gatunek: Dramat

Kraj produkcji: Japonia

Ocena na portalu IMDb: Jeszcze brak

Ocena na portalu Filmweb: Jeszcze brak

Ksero (Photocopier)

Opis: Studentka, która straciła stypendium, po tym jak do sieci trafiły jej zdjęcia z imprezy, stara się odkryć, co tak naprawdę stało się tej pamiętnej nocy.

Występują: Shenina Cinnamon, Chicco Kurniawan, Lutesha

Światowa data premiery: 8 października 2021

W Netflix od: 13 stycznia 2021

Tytuł oryginalny: Penyalin Cahaya

Gatunek: Dramat, sensacyjny

Kraj produkcji: Indonezja

Ocena na portalu IMDb: Jeszcze brak

Ocena na portalu Filmweb: Jeszcze brak

After Life: Sezon 3

Opis: Dziennikarz próbujący pogodzić się ze śmiercią żony zaczyna zachowywać się nieprzyjemnie, aby odepchnąć od siebie tych, którzy próbują mu pomóc.

Występują: Ricky Gervais, Tom Basden, Tony Way

Światowa data premiery: 14 stycznia 2022

W Netflix od: 14 stycznia 2022

Tytuł oryginalny: After Life

Gatunek: Dramat, komedia

Kraj produkcji: Wielka Brytania

Ocena na portalu IMDb: 8,4

Ocena na portalu Filmweb: 7,8

Archiwum 81: Sezon 1 (Archive 81)

Opis: Archiwista zatrudniony do odrestaurowania kolekcji taśm rekonstruuje dzieło reżyserki, która badała niebezpieczną sektę.

Występują: Ariana Neal, Dina Shihabi, Evan Jonigkeit

Światowa data premiery: 14 stycznia 2021

W Netflix od: 14 stycznia 2021

Tytuł oryginalny: Archive 81

Gatunek: Horror

Kraj produkcji: USA

Ocena na portalu IMDb: Jeszcze brak

Ocena na portalu Filmweb: Jeszcze brak

Pełna lista premier Netflix w dniach 10 - 16 stycznia 2022:

10 stycznia 2021 (poniedziałek):

Undercover: Sezon 3

Undercover: Sezon 3 11 stycznia 2021 (wtorek):

Początek świata

Początek świata 13 stycznia 2021 (czwartek):

Dziennikarka: Sezon 1

Ksero

Dziennikarka: Sezon 1 Ksero 14 stycznia 2021 (piątek):

After Life: Sezon 3

Los komika

Archiwum 81: Sezon 1

Dom

Riverdance: Rzeczna opowieść

Dark Black Eyes: Sezon 1

Źródło: Netflix