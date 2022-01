Netflix – filmowe i serialowe premiery na 3 - 9 stycznia 2022. Polski film "Jak pokochałam gangstera" i horror "Odludzie"

Choć na Netfliksie nie zawsze należy liczyć jedynie na relatywnie świeże kinowe tytuły, to platforma przynosi często sporo sprawdzonych hitów oraz własnych ciekawych produkcji (często, nie znaczy niestety zawsze). Przyznać jednak trzeba, że Netflix wciąż budzi zainteresowanie, podobnie jak niniejsza cotygodniowa lista. Jak co tydzień sprawdzamy więc, co też bardziej lub mniej ciekawego pojawi się w serwisie. Licząc także na czytelników PurePC zachęcam do dzielenia się w komentarzach tytułami ciekawych produkcji, które zdołaliście obejrzeć ostatnio zarówno na Netfliksie, jak i na platformach konkurencyjnych. Prócz kilku wybranych, dobrze rokujących tytułów, na końcu newsa znajdziecie również listę skrótową, dotyczącą wszystkich premier w nowym tygodniu.

Początek 2022 roku na Netfliksie nie zasypie nas ani ilością, ani też jakością premierowych produkcji. Z pewnością warto będzie jednak zapoznać się przynajmniej z polskim filmem sensacyjnym pt. Jak pokochałam gangstera.

Zbuntowani, sezon 1 (Rebelde)

Opis: Gdy Elite Way School rozpoczyna nowy semestr, znajomy wróg — tajne stowarzyszenie zwane Lożą — grozi, że pokrzyżuje muzyczne plany pierwszoroczniaków.

Występują: Azul Guaita Bracamontes, Giovanna Grigio, Franco Masini

Światowa data premiery: 5 stycznia 2022

W Netflix od: 5 stycznia 2022

Tytuł oryginalny: Rebelde

Gatunek: Melodramat

Kraj produkcji: Meksyk

Ocena na portalu IMDb: jeszcze brak

Ocena na portalu Filmweb: jeszcze brak

Kolacja dla czworga (Four to Dinner)

Opis: W równolegle biegnących wątkach tej komedii romantycznej czworo przyjaciół wchodzi w alternatywne związki, kwestionując koncepcję bratnich dusz.

Występują: Giuseppe Maggio, Matilde Gioli, Matteo Martari

Światowa data premiery: 5 stycznia 2022

W Netflix od: 5 stycznia 2022

Tytuł oryginalny: 4 metà

Gatunek: Komedia romantyczna

Kraj produkcji: Włochy

Ocena na portalu IMDb: jeszcze brak

Ocena na portalu Filmweb: jeszcze brak

Jak pokochałam gangstera

Opis: „Jak pokochałam gangstera” to historia inspirowana biografią Nikodema „Nikosia” Skotarczaka, który z drobnego oszusta wyrósł na ojca chrzestnego trójmiejskiej mafii.

Występują: Tomasz Włosok, Janusz Chabior, Marcin Wrzosek

Światowa data premiery: 5 stycznia 2022

W Netflix od: 5 stycznia 2022

Tytuł oryginalny: Jak pokochałam gangstera

Gatunek: Sensacyjny

Kraj produkcji: Polska

Ocena na portalu IMDb: jeszcze brak

Ocena na portalu Filmweb: jeszcze brak

Odludzie (The Beast)

Opis: Spokojne życie odizolowanej od reszty społeczeństwa rodziny zostaje zakłócone przez przerażającą bestię, która wystawia na próbę łączące ją więzi.

Występują: Inma Cuesta, Roberto Álamo, Alejandra Howard

Światowa data premiery: 12 października 2021

W Netflix od: 6 stycznia 2022

Tytuł oryginalny: El páramo

Gatunek: Horror

Kraj produkcji: Hiszpania

Ocena na portalu IMDb: 7,0

Ocena na portalu Filmweb: brak

Matka/Android (Mother/Android)

Opis: Georgia i jej chłopak Sam uciekają z kraju, w którym trwa wojna z SI. Kilka dni przed porodem pierwszego dziecka para musi stawić czoła Ziemi Niczyjej - twierdzy androidów.

Występują: Chloë Grace Moretz, Algee Smith, Raúl Castillo

Światowa data premiery: 7 stycznia 2022

W Netflix od: 7 stycznia 2022

Tytuł oryginalny: Mother/Android

Gatunek: Thriller, sci-fi

Kraj produkcji: USA

Ocena na portalu IMDb: jeszcze brak

Ocena na portalu Filmweb: jeszcze brak

Pełna lista premier Netflix w dniach 3 - 9 stycznia 2022:

4 stycznia 2022 (wtorek):

Super drużyna, sezon 1

Super drużyna, sezon 1 5 stycznia 2022 (środa):

Zbuntowani, sezon 1

Kolacja dla czworga

Jak pokochałam gangstera

Zbuntowani, sezon 1 Kolacja dla czworga Jak pokochałam gangstera 6 stycznia 2022 (czwartek):

Odludzie

Klub, część 2

Odludzie Klub, część 2 7 stycznia 2022 (piątek):

Matka/Android

Hype House, sezon 1

Johnny Test, sezon 2

Źródło: Netflix