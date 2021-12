Netflix – filmowe i serialowe premiery na 20 - 26 grudnia 2021. W repertuarze m.in. Nie patrz w górę - komedia z Leonardo DiCaprio

Choć na Netfliksie nie zawsze należy liczyć jedynie na relatywnie świeże kinowe tytuły, to platforma przynosi często sporo sprawdzonych hitów oraz własnych ciekawych produkcji (często, nie znaczy niestety zawsze). Przyznać jednak trzeba, że Netflix wciąż budzi zainteresowanie, podobnie jak niniejsza cotygodniowa lista. Jak co tydzień sprawdzamy więc, co też bardziej lub mniej ciekawego pojawi się w serwisie. Licząc także na czytelników PurePC zachęcam do dzielenia się w komentarzach tytułami ciekawych produkcji, które zdołaliście obejrzeć ostatnio zarówno na Netfliksie, jak i na platformach konkurencyjnych. Prócz kilku wybranych, dobrze rokujących tytułów, na końcu newsa znajdziecie również listę skrótową, dotyczącą wszystkich premier w nowym tygodniu.

Nie spodziewajmy się, że okołoświątecznie na Netfliksie pojawi się zatrzęsienie hitów, jednak klasycznie przejrzyjmy co pojawi się na platformie. Warta zapoznania powinna być przynajmniej komedia pt. Nie patrz w górę.

Nie patrz w górę (Don't Look Up)

Opis: Dwójka astronomów wyrusza w tournée po mediach, aby ostrzec ludzkość przed zmierzającą w stronę Ziemi zabójczą kometą.

Występują: Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep

Światowa data premiery: 10 grudnia 2021

W Netflix od: 24 grudnia 2021

Tytuł oryginalny: Don't Look Up

Gatunek: Komedia

Kraj produkcji: USA

Ocena na portalu IMDb: 7,4

Ocena na portalu Filmweb: 7,3

Ave Mater (Vilsen)

Opis: W Göteborgu znaleziono kilka martwych ciał, które wzbudziły strach wśród mieszkańców miasta. Poszlaki prowadzą do podejrzeń o okultystyczną grupę.

Występują: Göran Sjögren, Alexandra Zetterberg, Christian Kinell

Światowa data premiery: 17 października 2016

W Netflix od: 23 grudnia 2021

Tytuł oryginalny: Vilsen

Gatunek: Dramat, thriller

Kraj produkcji: Szwecja

Ocena na portalu IMDb: 5,7

Ocena na portalu Filmweb: brak

Never Die Young

Opis: To opowieść o podróży, a nawet klątwie. To historia uzależnienia, kalectwa, przetrwania. To także historia miłosna.

Występują: Robinson Stévenin, Laurence Côte, Antoine Andret

Światowa data premiery: 24 września 2014

W Netflix od: 23 grudnia 2021

Tytuł oryginalny: Never Die Young

Gatunek: Dokumentalny, dramat

Kraj produkcji: Luksemburg

Ocena na portalu IMDb: 6,1

Ocena na portalu Filmweb: brak

Święta u zrzędów (Grumpy Christmas)

Opis: Rodzinna wycieczka na plażę staje się wariactwem, ​​gdy Servando i Alicia, rozmyślna ciotka Almy, rozpoczynają przesadną rywalizację o kontrolę nad świętami Bożego Narodzenia.

Występują: Renata Notni, Alex Rose Wiesel, Angélica María

Światowa data premiery: 21 grudnia 2021

W Netflix od: 21 grudnia 2021

Tytuł oryginalny: Una Navidad no tan padre

Gatunek: Komedia

Kraj produkcji: Meksyk

Ocena na portalu IMDb: jeszcze brak

Ocena na portalu Filmweb: jeszcze brak

Gump: Pies, który nauczył ludzi żyć (Gump - pes, který naucil lidi zít)

Opis: Bezpański pies o imieniu Gump szuka swojego miejsca w ludzkim świecie. Chce zdobyć towarzysza, ale po drodze musi stawić czoła kilku wyzwaniom.

Występują: Karin Babinská, Nela Boudová, Ivana Chýlková

Światowa data premiery: 22 lipca 2021

W Netflix od: 20 grudnia 2021

Tytuł oryginalny: Gump - pes, který naucil lidi zít

Gatunek: Familijny

Kraj produkcji: Czechy

Ocena na portalu IMDb: jeszcze brak

Ocena na portalu Filmweb: jeszcze brak

Pełna lista premier Netflix w dniach 20 - 26 grudnia 2021:

20 grudnia 2021 (poniedziałek):

Gump: Pies, który nauczył ludzi żyć

21 grudnia 2021 (wtorek):

Święta u zrzędów

Święta u zrzędów

22 grudnia 2021 (środa):

Emily w Paryżu, sezon 2

Emily w Paryżu, sezon 2

Emily w Paryżu, sezon 2 23 grudnia 2021 (czwartek):

Diagnosis

Rowery kontra samochody

Never Die Young

Ostatni wielorybnicy z wyspy Sao Miguel

Ave Mater

Nieuczciwa gra

24 grudnia 2021 (piątek):

Nie patrz w górę

Nie patrz w górę

Źródło: Netflix