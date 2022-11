Need for Speed Unbound otrzymał oficjalne wymagania sprzętowe dla PC - szykuje się dobra optymalizacja

Już za kilka dni pierwsi posiadacze Need for Speed Unbound będą mogli uruchomić grę. Electronic Arts odblokuje dostęp dokładnie 29 listopada dla posiadaczy abonamentu EA Play Pro, a także dla osób które zakupiły kopię gry w edycji Palace Edition. Z kolei w standardowym abonamencie EA Play pojawi się tego samego dnia 10-godzinny trial, który pozwoli przetestować produkcję przed ewentualnym zakupem. Tymczasem studio Criterion Games podzieliło się z nami wymaganiami sprzętowymi wersji PC.

Criterion Games potwierdziło wymagania sprzętowe gry Need for Speed Unbound. Zarówno minimalna jak i zalecana konfiguracja nie jest przesadnie wysoka, aczkolwiek twórcy nie podali jeszcze wszystkich detali.

Biorąc pod uwagę, że Need for Speed Unbound przygotowywany jest wyłącznie pod obecną generację, wymagania sprzętowe produkcji nie wydają się być jakieś przesadnie wysokie (przy czym nie wiemy wciąż do jakiej rozdzielczości, detali i płynności przyporządkowane są poszczególne wymagania). W przypadku minimalnej konfiguracji, wymagana jest obecność takich procesorów jak Intel Core i5-8600 oraz AMD Ryzen 5 2600. Istnieje wobec tego szansa na dobre wykorzystanie układów wyposażonych w co najmniej 6 rdzeni (według twórców przebudowano m.in. silnik fizyczny). W przypadku kart mowa o leciwych już układach NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti oraz AMD Radeon RX 570.

Minimalne wymagania Zalecane wymagania Procesor Intel Core i5-8600

AMD Ryzen 5 2600 Intel Core i7-8700

AMD Ryzen 5 3600 Karta graficzna NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti

AMD Radeon RX 570 NVIDIA GeForce RTX 2070

AMD Radeon RX 5700 Pamięć RAM 8 GB 16 GB Miejsce na dysku Minimum 50 GB Minimum 50 GB Przepustowość sieci (do gry online) Przynajmniej 512 Kbps Przynajmniej 1 Mbps Biblioteki DirectX 12 DirectX 12 System Windows 10 64-bit Windows 10 64-bit

Zalecane wymagania są już znacznie wyższe, przynajmniej pod kątem karty graficznej. Dominują tutaj układy z 8 GB pamięci VRAM: NVIDIA GeForce RTX 2070 oraz AMD Radeon RX 5700. Procesory to nadal jednostki 6-rdzeniowe: Intel Core i7-8700 oraz AMD Ryzen 5 3600. Need for Speed Unbound będzie również wymagał przynajmniej 50 GB miejsca na dysku, systemu Windows 10 lub nowszego, a także obsługi bibliotek DirectX 12. Przypominamy także, że konsolowe wydanie będzie oferować grę w rozdzielczości 4K i w 60 klatkach na sekundę (zarówno na PS5 jak również Xbox Series X). Na PC pojawi się z kolei m.in. obsługa DLSS (wersja 2 dla kart GeForce RTX oraz DLSS 3 ekskluzywnie dla GeForce RTX 4000).

Źródło: Criterion Games