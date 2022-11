Warhammer 40,000: Darktide z najbardziej absurdalnymi wymaganiami sprzętowymi w 2022 roku

Jedną z bardziej wyczekiwanych gier (przynajmniej przez fanów uniwersum Warhammer 40,000) jest tytuł Warhammer 40,000 Darktide, który zadebiutuje na PC już 30 listopada. Grę można zamówić m.in. na Steamie, ale będzie również oferowana w usłudze PC Game Pass. Z kolei w przyszłym roku gra studia Fatshark pojawi się również na konsoli Xbox Series X, gdzie będzie od dnia premiery oferowana w abonamencie Xbox Game Pass. Na niecałe dwa tygodnie przed premierą na PC, poznaliśmy szczegółowe wymagania sprzętowe.

Poznaliśmy wymagania sprzętowe gry Warhammer 40,000: Darktide. Gra na PC otrzyma obsługę Ray Tracingu, który wykorzystany zostanie do globalnego oświetlania (RTXGI) oraz ulepszonych odbić.

Sądząc po wymaganiach sprzętowych, Warhammer 40,000: Darktide nie będzie zbyt dobrze zoptymalizowany pod karty graficzne AMD. Sugerują to już zalecane wymagania sprzętowe (bez RT) do gry w Full HD przy średnich ustawieniach graficznych. Modele NVIDIA GeForce RTX 2060 oraz GeForce RTX 3060 zostały tutaj sparowane... z AMD Radeon RX 6800 XT. Podkreślamy dodatkowo, że w wymaganiach podana jest również aktywacja DLSS lub FSR, aby móc grać w 60 klatkach na sekundę. Nowy Warhammer 40,000 wymaga również 50 GB wolnej przestrzeni na dysku (zalecany jest nośnik SSD).

Minimalne wymagania sprzętowe (bez Ray Tracingu) Zalecane wymagania sprzętowe (bez Ray Tracingu) Procesor Intel Core i5-6600

AMD Ryzen 5 2600 Intel Core i7-9700K

AMD Ryzen 5 3600 Karta graficzna NVIDIA GeForce GTX 970

AMD Radeon RX 570 NVIDIA GeForce RTX 2060

NVIDIA GeForce RTX 3060

AMD Radeon RX 6800 XT Pamięć RAM 8 GB RAM 16 GB RAM Miejsce na dysku 50 GB 50 GB (zalecany SSD) Rozdzielczość 1920 x 1080 1920 x 1080 Płynność i detale 30-45 FPS

Niskie ustawienia graficzne

FSR ON 60 FPS

Średnie ustawienia graficzne

DLSS / FSR ON System Windows 10 / 11 64-bit Windows 10 / 11 64-bit

Wymagania LOW (z Ray Tracingiem) Wymagania MEDIUM (z Ray Tracingiem) Wymagnia HIGH (z Ray Tracingiem) Procesor Intel Core i7-11700K

AMD Ryzen 5 3600 Intel Core i7-11700K

AMD Ryzen 7 5800 Intel Core i7-12700K

AMD Ryzen 9 5900 Karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 2060 NVIDIA GeForce RTX 3080 NVIDIA GeForce RTX 4080 Pamięć RAM 16 GB RAM 16 GB RAM 16 GB RAM Miejsce na dysku 50 GB (SSD) 50 GB (SSD) 50 GB (SSD) Rozdzielczość 1920 x 1080 1920 x 1080 / 2560 x 1440 3840 x 2160 Płynność i detale 40-50 FPS

Średnie detale

RTXGI - OFF

RT Reflections - LOW

DLSS Quality 60-70 FPS

Wysokie detale

RTXGI - HIGH

RT Reflections - LOW

DLSS Quality ~110 FPS

Wysokie detale

RTXGI - HIGH

Reflection - HIGH

DLSS Quality + Frame Generation (DLSS 3) System Windows 10 / 11 64-bit Windows 10 / 11 64-bit Windows 10 / 11 64-bit

Kolejna dawka wymagań dołącza również Ray Tracing. Twórcy potwierdzili, że śledzenie promieni zostało wykorzystane do ulepszonej jakości globalnego oświetlenia (RTXGI) oraz lepszej jakości odbić na powierzchniach (RT Reflections). W minimalnych wymaganiach do gry na średnich ustawieniach graficznych oraz wyłącznie z odbiciami RT ustawionymi na LOW (niskie), znajdziemy kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 2060 oraz procesory Intel Core i7-11700K, a także AMD Ryzen 5 3600. Takie ustawienia (z aktywnym DLSS w trybie Quality) ma pozwolić na grę w 40-50 FPS w rozdzielczości Full HD.

Wymagania MEDIUM opierają się na wysokich ustawieniach graficznych oraz RTXGI ustawionym na poziomie HIGH (przy czym odbicia RT nadal na niskim ustawieniu). Tutaj potrzebujemy już karty NVIDIA GeForce RTX 3080, by móc pograć (przy DLSS na poziomie Quality) w 60-70 klatkach w Full HD lub Quad HD (co również brzmi dziwnie). Do gry w 4K potrzebujemy natomiast GeForce RTX 4080. Najnowszy model NVIDII jest zalecany, ponieważ w wymaganiach znalazła się informacja o konieczności aktywacji DLSS 3 w trybie Quality oraz z włączoną funkcją Frame Generation. W takim scenariuszu mamy liczyć na około 110 klatek na sekundę. Wymagany jest w tym wypadku także mocny procesor Intel Core i7-12700K lub AMD Ryzen 9 5900 (wersja OEM, dlatego bez literki X w nazwie). Obsługa RT jak również DLSS 3 ma pojawić się w dniu premiery, a więc 30 listopada.

Źródło: Fatshark