Najlepsze gry na PlayStation 5 z 2021 roku. Metacritic przygotowało nieoczywisty ranking z topowymi produkcjami

Konsole najnowszej generacji (PlayStation 5, Xbox Series S/X) są z nami nieco ponad rok. Nic więc dziwnego, że przykładowo w przypadku konsoli Sony, otrzymaliśmy póki co mniej ekskluzywnych produkcji, niż mamy palców u obu rąk. Ile z nich znalazło się w pierwszej dziesiątce hitów na PS5 według Metacritic? Dwa - Ratchet & Clank: Rift Apart oraz The Nioh Collection. No, na dziewiątym miejscu uplasowało się także Ghost of Tsushima: Director's Cut, jednak w Cuszimę zagramy także na PlayStation 4. Reszta najlepiej ocenianych gier, w jakie możemy na ten moment zagrać na PS5, to ostatecznie tytuły także pecetowe.

Serwis agregujący oceny przedstawiło listę najlepiej ocenianych gier na PS5 z tego roku. Dla wielu osób ranking ten może wydawać się zaskakujący.

Z opublikowanej listy wynika dość jasno, że zakup konsoli PlayStation 5 tuż po jej premierze nie był decyzją przesadnie opłacalną ani też rozsądną. We wszystkie najwyżej ocenione tytuły dało się bowiem do tej pory zagrać na PC bądź PlayStation 4, a czasami także i na konsolach Microsoftu. Oczywiście nie ma się także co łudzić, że next-genowa konsola otrzyma szalenie dobre gry ekskluzywne już na swą premierę. Sporo hitów na PS4 wychodziło wszak nawet w ostatnich miesiącach przed premierą PS5.

Ze swojej strony zachęcam do zapoznania się z naszą redakcyjną analizą na ten temat w materiale pt. PlayStation 5 oraz Xbox Series - Mija rok od premiery konsol. Czy nowa generacja spełnia oczekiwania graczy? A już teraz zostawiam Was z tytułową listą tegorocznych hitów na konsolę PlayStation 5 (wraz z punktacją recenzentów w nawiasach:

Hades (93/100) Final Fantasy XIV: Endwalker (92/100) Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 (90/100) Final Fantasy VII Remake Intergrade (89/100) Disco Elysium: The Final Cut (89/100) It Takes Two (88/100) Deathloop (88/100) Ratchet & Clank: Rift Apart (88/100) Ghost of Tsushima: Director's Cut (88/100) The Nioh Collection (87/100) Guilty Gear -Strive((87/100) Chicory: A Colorful Tale (87/100) Tales of Arise (87/100) Crash Bandicoot 4: It's About Time (86/100) Yakuza: Like a Dragon (86/100) Chivalry 2 (85/100) Returnal (85/100) Control: Ultimate Edition (85/100) Roki (85/100) The Forgotten City (85/100) Death Stranding: Director's Cut (85/100) F1 2021 (85/100) Hitman 3 (84/100) Resident Evil Village (84/100) Ghost of Tsushima: Iki Island (84/100)

Źródło: Metacritic