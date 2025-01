Najgorsze gry 2023 roku według Metacritic – Gollum, Flashback 2 i Greyhill Incident przewodzą stawce

Absolutnie największym zwycięzcą kończącego się roku jest bez wątpienia Baldur's Gate III od Larian Studios, ale pojawiła się także masa innych znakomitych tytułów. To jednak nie znaczy, że ostatnie dwanaście miesięcy było pasmem samych triumfów kolejnych wydawców i deweloperów. Przeciwnie, bo tak się składa, że możemy także mówić o bardzo nierównym okresie, pełnym rozczarowań i premier wręcz straszliwie słabych. Tam także było co do rozstrzygnięcia.

Na Metacritic pojawiła się lista obejmująca najgorzej ocenione gry w 2023 roku przez krytyków. Niesławnej dziesiątce przewodzi The Lord of the Rings: Gollum wespół z Flashback 2 oraz Greyhill Incident.

Jest mnóstwo gier, które zdążyły zaleźć za skórę graczom w 2023 roku. Jeżeli jednak chodzi o recenzentów wchodzących w skład serwisu Metacritic, nieznaczne "zwycięstwo" należy do The Lord of the Rings: Gollum. Graficzny potworek, jakimś cudem wymagający bardzo zaawansowanego sprzętu (a i wtedy nie zawsze działa tak, jak trzeba) i z mało interesującą rozgrywką przypadł do gustu niewielkiej części odbiorców (choć czasem się znaleźli). W każdym razie udało mu się o włos wyprzedzić tytuł, na który wielu czekało.

Tak, niestety chodzi o Flashback 2. Najeżony błędami sequel klasyka z 1992 roku został poza tym również porządnie zjechany przez graczy, wśród których powtarzało się stwierdzenie, że o ile koncept powrotu Conrada B. Harta nie był zły, o tyle realizacja to katastrofa. Podium zamyka Greyhill Incident - budzący skrajne opinie krótki survival horror, gdzie mierzymy się z Obcymi. Zestawienie musi zawierać gry mające minimum siedem recenzji, dlatego być może pewnych wypatrzonych przez Was potworków nie znajdziecie. Ale takie wtopy, jak Crime Boss: Rockay City czy Quantum Error raczej mało komu trzeba przedstawiać. Spod topora uciekło z kolei Redfall. Wielkie rozczarowanie od studia Arkane Austin uzyskało jednak nieco wyższą średnią od dziesiątej pozycji na liście. A skoro już o tym mówimy, tak prezentuje się całość:

The Lord of the Rings: Gollum - 34/100 Flashback 2 - 35/100 Greyhill Incident - 38/100 Quantum Error - 40/100 Testament: The Order of High-Human - 41/100 Crime Boss: Rockay City - 43/100 Hellboy: Web of Wyrd - 47/100 Gangs of Sherwood - 48/100 Loop8: Summer of Gods - 49/100 Gargoles Remastered - 49/100

Źródło: Metacritic