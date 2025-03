Naciąganie klienta? Sklepy z elektroniką są w tym mistrzami. Oto triki dobrze znane wszystkim sprzedawcom

Sprzedaż i handel to nic innego jak czysta gra psychologiczna, w którą nieświadomie gramy wchodząc do sklepu. Choć jak się okazuje, tak naprawdę przygotowania do niej zaczynają się o wiele wcześniej, bo już w naszym życiu codziennym. Jak zdradzają byli pracownicy różnych sieciówek z elektroniką użytkową, tak naprawdę cały czas jesteśmy manipulowani na różnych etapach naszych konsumenckich wyborów. W tym artykule przyjrzymy się większej części trików reklamowych oraz praktyk i sposobów sprzedażowych w polskich elektromarketach internetowych i stacjonarnych. Poznamy również sposoby jak obronić się przed technikami sprzedażowymi i jak "związać" ręce sprzedawcy podczas rozmowy o sprzęcie.

Autor: Mateusz Szlęzak

Jakiś czas temu na łamach PurePC przygotowaliśmy wpis o podobnej tematyce w kontekście upadłości NEONET w którym to odkrywaliśmy przed wami większe i mniejsze sztuczki doradców tej sieci. Ten artykuł stanowi niejako jego rozwinięcie oraz uzupełnienie o praktyki spotykane w innych sieciach. Dzięki naszym anonimowym źródłom i wywiadom, jakie nam udzieliły, udało nam się niemalże "rozmontować" schematy, którymi kierują się doradcy klienta. Jednakże w niniejszym tekście rzucimy również okiem na formy reklam i postaramy się przeanalizować jaki wpływ na naszą psychikę mają różne "zagrywki" wiodących sieci z elektroniką użytkową.

Dzięki uprzejmości anonimowych byłych pracowników polskich elektromarketów poznaliśmy sposoby i triki psychologiczne w handlu elektroniką. Dowiemy się jak bronić się przed technikami sprzedażowymi i jak "związać" ręce sprzedawcy podczas rozmowy o sprzęcie.

Na pierwszych stronach naszej analizy skupimy się na metodach reklamowania się sklepów z elektroniką użytkową, a także omówimy ich skutki oraz zidentyfikujemy pewne nieścisłości w tych praktykach. Następnie zagłębimy się w tematykę jak wygląd, płeć i zachowanie sprzedawcy wpływają na nasze decyzje zakupowe. Przeanalizujemy również nasze doświadczenia z wejściem do sklepu oraz sposób, w jaki jesteśmy postrzegani przez doradców klienta, a także jakie zasady panują na hali sprzedażowej i jakie konsekwencje to ma dla nas jako klientów. W kolejnym etapie przyjrzymy się cenom i ich etykietom, a także dowiemy się, jak postępować w przypadku, gdy cena na kasie różni się od tej na tak zwanej "cenówce".

Przejdźmy również do omawiania procesu sprzedaży na konkretnym, realnym przykładzie. Rozbijmy ten proces na kilka faz. Jak przebiega pierwszy kontakt z klientem w sklepie, jakie techniki są wykorzystywane przez sprzedawcę, aby przyciągnąć uwagę klienta i rozpocząć interakcję. Co dzieje się podczas głównej części rozmowy z klientem. Jakie argumenty sprzedażowe są prezentowane, jakie pytania są zadawane, aby zidentyfikować potrzeby klienta i dopasować do nich odpowiednie produkty. Jak sprzedawca zamyka transakcję i jakie techniki są stosowane w celu zachęcenia klienta do zakupu. Poruszymy oferty specjalne i dodatkowe bonusy. W trakcie omawiania będziemy zwracać uwagę na triki, którymi jesteśmy poddawani jako klienci. Następnie, w końcowej części, przyjrzymy się jednemu z poważniejszych nadużyć, które mogą występować w procesie sprzedaży, oraz postaramy się wyciągnąć wnioski i podać wskazówki, jak unikać podobnych sytuacji w przyszłości.