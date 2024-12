Na OLX wkroczył nowy system ocen. Działania podjęte przez UOKiK zaowocowały świetnym rezultatem

Platforma OLX oficjalnie stała się lepsza dzięki zmianom, które zapoczątkował UOKiK. Postępowanie dotyczące systemu ocen zostało wszczęte pod koniec 2023 roku, więc na ostateczne zmiany przyszło nam trochę poczekać. Jednak korzystając z serwisu teraz, nie musimy się już obawiać, że dostaniemy negatywną ocenę tylko przez fakt, że komuś nie spodobała się nasza odpowiedź na czacie. Gruntownie przebudowany system ocen został oddany do dyspozycji użytkowników.

System ocen na platformie OLX musiał przejść sporą metamorfozę, aby jego działanie było takie, jak należy. Przyczynił się do tego UOKiK, który przyjrzał się sprawie bliżej i zażądał zmian. Teraz żaden użytkownik nie powinien otrzymać negatywnej oceny bez odpowiedniej przyczyny.

System oceniania użytkowników na platformie OLX nie sprawdzał się od dawna. Odbywając zwykłą rozmowę na czacie, mogliśmy bowiem otrzymać negatywną ocenę dosłownie za nic. Na dodatek w łatwy sposób każda osoba mogła dodawać sobie pozytywne oceny (np. z innego konta), aby widnieć w serwisie jako ktoś godny zaufania. Nie każdy jednak miał możliwość wystawienia oceny (nawet wtedy, gdy faktycznie dokonał zakupu), ponieważ o tym decydował... no właśnie, często można było odnieść wrażenie, że zwykły przypadek. Od 3 czerwca 2024 roku użytkownicy mogą liczyć na przebudowany system ocen, który z pewnością będzie dużo lepszym rozwiązaniem od dotychczasowego. Ocena będzie mogła być wystawiona tylko przez osobę, która kupi przedmiot z przesyłką OLX. Po odebraniu paczki na jej profilu pojawi się możliwość ocenienia sprzedającego.

System ocen od teraz nie będzie opierał się na koncepcji NPS (ang. Net Promoter System) - umożliwi bowiem użytkownikowi określenie poziomu zadowolenia z transakcji poprzez ustalenie odpowiedniej liczby gwiazdek. Dodatkowo dostępne będą tagi, które pozwolą lepiej określić, z czego jesteśmy lub nie jesteśmy zadowoleni (przy 3 gwiazdkach i mniej ich wybór będzie obowiązkowy, natomiast jeśli ocenimy kogoś powyżej tych wartości, to tagi nie będą wymagane). Nie będzie można więc oceniać wykonanych usług, czy też sprzedanych samochodów, ponieważ nie mieści się to w zakresie "przesyłki OLX". Nowe oceny (liczba i średnia) są już widoczne dla każdego, kto zajrzy na dany profil użytkownika. Obok nich do końca lipca 2024 roku będą widniały te, które otrzymano do tej pory. Ze wszystkim zasadami zapoznamy się tutaj.

