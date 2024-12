Ważna decyzja UOKiK w sprawie OLX! Portal odda pieniądze oszukanym klientom i wprowadzi zmiany w regulaminie

Trzeba przyznać, że w ostatnim czasie UOKiK działa dość dynamicznie, a podejmowane przez ten urząd kroki przynoszą wymierne korzyści dla konsumentów. Najnowsza decyzja dotyczy portalu OLX, który jest zmuszony do zmiany regulaminu, a już niebawem zwróci pieniądze wszystkim osobom poszkodowanym przez nieuczciwych sprzedawców. OLX do tej pory „umywał ręce”, gdy klient platformy otrzymał uszkodzony przedmiot - taka sytuacja nie będzie miała już miejsca.

OLX właśnie zmienia się na lepsze - wszystko dzięki nowej decyzji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Klienci w końcu mogą liczyć na uczciwą transakcję i zwrot pieniędzy, kiedy otrzymają uszkodzony przedmiot.

Zapewne niektórym z nas przytrafiła się sytuacja, w której po zakupie przedmiotu na OLX i wpłacie pieniędzy z góry, otrzymywaliśmy uszkodzony sprzęt lub po prostu niezgodny z opisem. Na platformie istniał co prawda Pakiet Ochronny, który... tak naprawdę przed niczym nie chronił. W zdecydowanej większości przypadków nieuczciwy sprzedawca i tak otrzymywał pieniądze, a poszkodowany klient mógł tylko złożyć odwołanie od decyzji, które i tak nie było rozpatrywane. Do UOKiK-u wpłynęło więc sporo skarg, a urząd przeanalizował działanie portalu. Wszystkie negatywne opinie okazały się prawdziwe, więc OLX został zmuszony do zmiany swojego regulaminu, a także wypłaty pieniędzy wszystkim osobom, których roszczenia zostały odrzucone przez spółkę (od dnia 24 sierpnia 2021 roku aż do podjęcia decyzji UOKiK).

Zmiany mają charakter przyszłościowy, ponieważ teraz Pakiet Ochronny będzie działał tak, jak powinien od początku. Jeśli otrzymamy uszkodzony przedmiot, to będziemy w stanie uzyskać zwrot kosztów - do tej pory pozytywne rozpatrzenie wniosku było praktycznie niemożliwe. Inne zarzuty dotyczyły tego, że platforma stosowała nieuczciwe praktyki (tzw. dark patterns) w kwestii opłaty za Usługę serwisową. Sortując przedmioty od najtańszych, nie była ona uwzględniania, a klienci widzieli ostateczny koszt dopiero przy podsumowaniu. OLX nie zaznaczał też, że można tę opłatę ominąć. Warto wspomnieć, że Pakiet Ochronny był dodatkowo płatny, a do tego dochodziła kolejna opłata właśnie w postaci Usługi serwisowej. Oficjalne zmiany w regulaminie OLX znajdziemy pod tym adresem, natomiast decyzja UOKiK znajduje się tutaj.

Źródło: UOKiK, OLX