Na następną generację konsol przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać. Jednak z pewnością zadebiutują szybciej niż Star Citizen

Konsole z rodziny Xbox Series S/X swój start zaliczyły pod koniec listopada 2020 roku, a raptem dwa dni po ich debiucie swoją premierę miała konsola Sony PlayStation 5. Obecna generacja jest więc z nami już jakiś czas, jednak z najnowszych doniesień wynika, że do prezentacji następnej będziemy musieli uzbroić się w cierpliwość. Te dość poufne informacje wyszły na jaw przy okazji toczącego się obecnie procesu przejęcia Activision Blizzard przez przedsiębiorstwo Microsoft.

Fuzja pomiędzy Activision Blizzard i Microsoftem jeszcze nie dobiegła końca i dzięki temu mogliśmy się dowiedzieć, że przyszła generacja konsol ukaże się prawdopodobnie dopiero w 2028 roku.

Szczegóły omawiające fakt, że konsole dziesiątej generacji pojawia się na rynku w 2028 roku, pochodzą z publicznie dostępnych dokumentów w sprawie omawianej fuzji. Microsoft omawiał w nich swoją propozycję 10-letniego zobowiązania wobec firmy Sony, aby przez ten okres wydawać gry z serii Call of Duty na konkurencyjną platformę. Znajdziemy tam zapis: "(...) w każdym razie termin ten wykraczałby poza start następnej generacji konsol (w 2028 roku)". Widnieje też informacja, która mówi o tym, że wspomniana seria gier miałaby się ukazywać jednocześnie na konsolach Xbox oraz PlayStation, więc przyszła generacja również powinna się "załapać" na te ustalenia - o ile oczywiście w tym okresie zostanie przygotowana jakaś produkcja.

Możemy więc oczekiwać jakichś szczegółów na temat nadchodzącej generacji dopiero za kilka lat. Z dużym prawdopodobieństwem, jeśli premiera nowej konsoli Xbox odbyłaby się w 2028 roku, to konkurencyjne rozwiązanie od Sony również nie pozostawałoby dłużne, tak jak to zwykle bywa. Pod koniec ubiegłego roku w dokumentach w tej samej sprawie - jednak tym razem ze strony Sony - mogliśmy przeczytać, że firma nie spodziewa się zadebiutowania Sony PlayStation 6 przed 2027 rokiem, co pokrywałoby się z informacjami pochodzącymi z obecnej dokumentacji.

Źródło: IGN