MSI Radeon RX 6800, RX 6800 XT i RX 6900 XT GAMING TRIO w nowych wersjach z innym backplate i wyższymi taktowaniami

MSI ma już w swojej ofercie wiele różnorakich kart graficznych. Sporo wersji doczekały się także ostatnie Radeony z serii RX 6000. Mimo tego nic nie stoi na przeszkodzie, by wydać nowe warianty tych jednostek, prawda? Zapewne z takiego założenia wyszedł tajwański producent, ponieważ jak się okazuje, do sprzedaży trafiają nowe modele wspomnianych Radeonów z serii GAMING TRIO. Mowa tutaj o wysokobudżetowych jednostkach RX 6800, RX 6800 XT i RX 6900 XT, które dostępne będą teraz w wariantach GAMING TRIO PLUS i GAMING Z TRIO. Jaką specyfikacją cechują się nowe modele i czym odróżnimy je od wcześniejszych Radeonów GAMING TRIO od MSI? Okazuje się, że różnice są niemal niezauważalne.

Nie ulega wątpliwości, że odświeżenie serii Radeon GAMING TRIO jest wyłącznie symboliczne, zwłaszcza w świetle słabej dostępności i kosmicznie wysokich cen układów graficznych.

Trzeba przyznać, że łatwo pogubić się teraz w ofercie MSI. W sumie podobnie oznaczonych kart graficznych Radeon RX 6000 GAMING TRIO mamy już całkiem sporo, jednak jak wyjaśnia poniższa tabelka, niektóre nowe modele mają te same taktowania, co wcześniejsze warianty. Okazuje się, że w takich przypadkach zmian należy doszukiwać się w... płytce osłaniającej i usztywniającej laminat, która ma delikatnie zmieniony wygląd. Uczciwie należy jednak przyznać, że układy MSI RX 6800 XT i RX 6900 XT w wariantach GAMING Z TRIO są nieco szybsze od innych kart z tej rodziny.

RADEON RX 6800 Game Clock Boost Clock Zasilanie MSI GAMING TRIO 1815 MHz 2105 MHz 250 W (2x 8-pin) MSI GAMING TRIO PLUS (Nowy) 1815 MHz 2105 MHz 250 W (2x 8-pin) MSI GAMING X TRIO 1925 MHz 2155 MHz 250 W (2x 8-pin) MSI GAMING Z TRIO (Nowy) 1925 MHz 2155 MHz 250 W (2x 8-pin)

RADEON RX 6800 XT Game Clock Boost Clock Zasilanie MSI GAMING TRIO 2015 MHz 2250 MHz 300 W (3x 8-pin) MSI GAMING TRIO PLUS (Nowy) 2015 MHz 2250 MHz 300 W (3x 8-pin) MSI GAMING X TRIO 2045 MHz 2285 MHz 300 W (3x 8-pin) MSI GAMING Z TRIO (Nowy) 2065 MHz 2310 MHz 300 W (3x 8-pin)

RADEON RX 6900 XT Game Clock Boost Clock Zasilanie MSI GAMING TRIO 2015 MHz 2250 MHz 300 W (3x 8-pin) MSI GAMING TRIO PLUS (Nowy) 2165 MHz 2365 MHz 300 W (3x 8-pin) MSI GAMING X TRIO 2105 MHz 2340 MHz 300 W (3x 8-pin) MSI GAMING Z TRIO (Nowy) 2235 MHz 2425 MHz 300 W (3x 8-pin)

Na szczególną uwagę zasługuje chyba tylko MSI Radeon RX 6900 XT GAMING Z TRIO, który w trybie Boost Clock przyspiesza teraz do 2425 MHz (60 MHz więcej niż model GAMING X TRIO). To oznacza, że jest to najszybszy domyślnie taktowany Radeon RX 6900 XT w ofercie MSI. Nie ulega jednak wątpliwości, że odświeżenie tej serii kart jest wyłącznie symboliczne, zwłaszcza w świetle słabej dostępności i kosmicznie wysokich cen układów graficznych.

RX 6800 GAMING Z TRIO

RX 6800 XT / RX 6900 XT GAMING Z TRIO

Źródło: VideoCardz, GDM