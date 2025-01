MSI planuje wydać szereg monitorów z matrycami QD-OLED. W planach m.in. ekrany 4K 240 Hz oraz QHD 360 Hz

Pierwsze monitory wykorzystujące panele QD-OLED pojawiły się na rynku w 2022 roku. Na początku otrzymaliśmy ekrany ultrapanoramiczne o przekątnej 34 cali oraz rozdzielczości 3440 x 1440 pikseli. W tym roku firma Samsung (która odpowiada za produkcję QD-OLED) zaprezentowała nowy wariant, tym razem o przekątnej 49 cali oraz rozdzielczości 5120 x 1440 pikseli. Wygląda na to, że w przyszłym roku czeka nas premiera kolejnych wariantów QD-OLED, co wpłynie na większą różnorodność monitorów.

Z planów firmy MSI wynika, iż do połowy 2024 roku przedsiębiorstwo wypuści do sprzedaży aż sześć monitorów z ekranami QD-OLED.

Najwcześniej, bo w okolicach listopada tego roku, firma MSI planuje wypuścić do sprzedaży monitor MAG 341CQP QD-OLED z ekranem o przekątnej 34", rozdzielczości 3440 x 1440 pikseli, zakrzywieniem 1800R oraz ze złączem USB typu C (15 W PD). Pozostałe pięć modeli ma zostać ujawnionych w styczniu, najpewniej podczas targów CES 2024 w Las Vegas. Pierwsze dwa modele to odpowiednio: MSI MPG 321UPX oraz MSI MAG 321UPX. Obydwa charakteryzują się rozdzielczością 3840 x 2160 pikseli oraz częstotliwością odświeżania na poziomie 240 Hz. Z nazw wynika, że będą to ekrany o przekątnej 31,5 cala. Będą to pierwsze monitory, w których QD-OLED zostanie dostosowany do proporcji 16:9. MSI MPG321UPX otrzyma port USB-C z mocą ładowania do 90 W, podczas gdy MAG 321UPX dostanie USB-C o mocy 15 W. W obu przypadkach będą to płaskie ekrany.

Następne dwa monitory to MSI MPG 271QPX oraz MAG 271QPX. Zaoferują one (najprawdopodobniej) 27-calowe ekrany o rozdzielczości 2560 x 1440 pikseli wraz z 360 Hz częstotliwością odświeżania. Ponownie pierwszy dostanie złącze USB-C o mocy do 90 W, a drugi o mocy do 15 W. Monitory z tej serii również będą miały płaskie wyświetlacze. Na końcu pozostaje model MSI MPG 491CQP, gdzie otrzymamy 49-calowy ekran QD-OLED o rozdzielczości 5120 x 1440 pikseli, z odświeżaniem 144 Hz, zakrzywieniem 1800R oraz ze złączem USB-C 90 W. Wprowadzając panele QD-OLED do rozdzielczości 2560 x 1440 oraz 3840 x 2160 może się okazać, że technologia ta w przyszłym roku jeszcze bardziej się upowszechni.

