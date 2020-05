MSI MAG CoreLiquid 360R i 240R - Kolejne chłodzenia wodne AiO

MSI ma już w swoim portfolio karty graficzne, płyty główne, laptopy, komputery stacjonarne i urządzenia peryferyjne (także te, celowane w graczy), ale wygląda na to, że producent nie był dotychczas usatysfakcjonowany i tak szeroką już gamą produktów. Najnowszym "eksperymentem" jest bowiem seria MAG CoreLiquid, która jest niczym innym jak zestawami chłodzenia cieczą All in One. Już w styczniu tego roku, tajwańska marka została doceniona za warianty MAG CoreLiquid 240RH i 360RH. Teraz MSI ogłosiło kolejne konstrukcje - modele oznaczone jako 240R i 360R. Data dostępności na rynkach jak i ceny za urządzenia nie zostały jednak dotąd ogłoszone, więc pozostaje nam uzbroić się w cierpliwość.

Choć w przypadku modeli MAG CoreLiquid 360R i 240R, Cooler Master darował sobie przesadnie krzykliwe rozwiązania, wciąż mamy do czynienia z podświetleniem adresowalnymi diodami RGB wentylatorów oraz podświetlanym logiem MSI na topie blokopompy. Co ważne, ów top daje się przekręcać o 270 stopni, a więc po zamontowaniu chłodzenia nie będziemy narzekać, że logo nie jest poprawnie ułożone. Jeśli chłodzenie pracować będzie pod kontrolą płyty głównej MSI, sterowanie nim będzie się odbywać za pomocną oprogramowania MSI Dragon Center. Konstrukcja wyposażona została jednak dodatkowo w kontroler MPG MAX iHUB, do ewentualnego, oddzielnego sterowania iluminacjami.

Jeśli chodzi o kompatybilność z gniazdami procesora, są nią objęte wszystkie najważniejsze platformy Intel i AMD, a także platformy HEDT AMD Ryzen Threadripper TR4 i sTRX4 (360R). Wentylatory obracają się z prędkością od 500 do 2000 RPM, zaś maksymalny przepływ powietrza to szacowane od 21.63 do 78.73 CFM (ang. cubic feet per minute). Jak oczywiście sugerują nazwy, MAG CoreLiquid 360R to jednostka z trzema wentylatorami 120 mm, zaś 240R - z dwoma. Producent nie wyjaśnił póki co zasadniczych różnic między modelami RH oraz R. Z ciekawostek wiadomo jednak, że aby zmniejszyć wibracje i poziom hałasu, producent zamontował w rdzeniu pompy trójfazowy silnik. Ma to też zapewnić dłuższą żywotność. Strona produktowa modelu 240R znajduje się TUTAJ, zaś modelu 360R - TUTAJ.

MAG CoreLiquid 240R MAG CoreLiquid 360R Obsługiwane gniazda Intel LGA 1150/1151/1155/1156/1200

LGA 1366/2011/2011-3/2066 LGA 1150/1151/1155/1156/1200

LGA 1366/2011/2011-3/2066 Obsługiwane gniazda AMD AM4/FM2+/FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2 AM4/FM2+/FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2

TR4/sTRX4/SP3 Wymiary blokopompy 80.57x 66.82 x 48.58 mm 80.57x 66.82 x 48.58 mm Wymiary chłodnicy 274 x 120 x 27 mm 394 x 120 x 27 mm Wymiary wentylatora 120 x 120 x 25 mm 120 x 120 x 25 mm Prędkość wentylatora (maks.) 2000 RPM 2000 RPM Przepływ powietrza (maks.) 78.73 CFM 78.73 CFM Ciśnienie wentylatorów (maks.) 2.39 mmH2O 2.39 mmH2O Głośność wentylatorów 14.3 ~ 34.3 dBA 14.3 ~ 34.3 dBA Długość węży 400 mm 400 mm

