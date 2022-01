MSI GeForce RTX 3090 Ti SUPRIM X - szczegóły specyfikacji flagowej karty graficznej. Wymagania? Zasilacz o mocy 1000 W

NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti będzie najmocniejszą kartą graficzną przynajmniej do czasu premiery nowej generacji kart zarówno od NVIDII (Ada Lovelace) jak również AMD (RDNA 3). Zaprezentowana została podczas targów CES, a jej debiut miał nastąpić 27 stycznia. Miał, bowiem informacje sprzed kilku dni sugerują problemy z produkcją układu jak również kłopoty z oprogramowaniem BIOS, przez co nowy flagowiec może ukazać się na rynku później niż początkowo sądziliśmy. Mimo to do sieci przedostały się informacje o specyfikacji topowej karty od tajwańskiej firmy MSI, bazującej na pełnym rdzeniu Ampere GA102. Mowa oczywiście o karcie MSI GeForce RTX 3090 Ti SUPRIM X, której dane techniczne pojawiły się w sieci. Otrzymamy jeszcze wyższe zegary oraz wyższe TDP.

W sieci pojawiła się specyfikacja topowej karty graficznej MSI GeForce RTX 3090 Ti SUPRIM X. Karta ma odznaczać się wysokim taktowaniem Turbo, fabrycznie zwiększonym do 1800 MHz oraz TDP sięgającym 480 W.

MSI GeForce RTX 3090 Ti SUPRIM X pod względem designu nie powinien się zbytnio wyróżniać na tle dotychczasowych modeli z tej serii. Będzie to rozbudowana konstrukcja z chłodzeniem bazującym m.in. na rozbudowanym radiatorze oraz trzech wentylatorach. Nie zabraknie także podświetlenia RGB, zgodnego z oprogramowaniem Mystic Light. Jeśli chodzi o szczegóły specyfikacji technicznej, to MSI GeForce RTX 3090 Ti SUPRIM X ma zaoferować fabrycznie podniesione zegary rdzenia graficznego. W trybie Extreme mają sięgać 1900 MHz (z kolei w trybach Gaming oraz Silent - 1880 MHz), czego skutkiem jest także podniesienie bazowego TDP z 450 W do 480 W.

Co ciekawe, MSI nie zdecyduje się na wprowadzenie pojedynczego, 16-pinowego gniazda zasilającego (oferującego zasilanie mocą do 600 W), zamiast tego do zasilania wymagane będzie wpięcie trzech 8-pinowych wtyczek. Potencjalni użytkownicy topowej karty powinni posiadać także dostatecznie mocny zasilacz. Producent rekomenduje tutaj PSU o mocy przynajmniej 1000 W. Nie zabraknie także czterech złączy cyfrowych: 1x HDMI 2.1 oraz 3x DisplayPort 1.4a. Sama karta waży blisko 2 kilogramy (a dokładniej - 1,9 kg). Data premiery oraz cena pozostają na chwilę obecną nieznane.

Źródło: VideoCardz, Twitter @wxnod